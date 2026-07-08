¿Dudas de tu relación? Estas 6 señales revelan que él no es el indicado

Cuando comenzamos una relación, nos sentimos muy enamoradas e ilusionadas, y es precisamente durante esta etapa de enamoramiento, donde el cerebro tiende a idealizar a la pareja y a minimizar las señales de incompatibilidad.

Esto puede llevar a enamorarse del potencial de una persona más que de su realidad, y aunque es normal tener diferencias, cuando ciertas conductas se vuelven constantes y afectan tu bienestar emocional, puede ser una señal de que esa persona no es la adecuada para construir un futuro juntos.

Te podría interesar: ¿Por qué las mujeres mayores resultan tan atractivas para algunos hombres? La psicología lo explica

Señales que revelan que esa persona no es la indicada para ti

Más allá del amor o la química, una relación sana debe ofrecer confianza, respeto y tranquilidad, pero si con frecuencia sientes o notas algunas de estas señales, tal vez sea el momento ideal para descubrir si realmente estás con la persona correcta, por muy doloroso que sea.

Haz dejado de ser tú misma cuando estás con él

Si sientes que debes cambiar tu forma de ser o esconder quién eres para evitar conflictos, es posible que la relación no sea saludable, recuerda que una pareja estable te acepta y te permite ser auténtica.

Tus necesidades emocionales no se toman en cuenta

Si el apoyo y los esfuerzos vienen solo de tu parte, la relación puede estar desequilibrada, una pareja sana se basa en el interés, el respeto y el apoyo mutuo, y si tú no te sientes apoyada, quiere decir que no estás en el lugar indicado.

La desconfianza se vuelve protagonista de tu relación

Los celos, las mentiras y la falta de honestidad deterioran la confianza, si notas que en tu relación predominan las dudas sobre la tranquilidad, la relación podría tener un problema importante de confianza que poco a poco te irá deteriorando.

Señales que revelan que esa persona no es la indicada para ti Getty Images

No pueden resolver conflictos

Los desacuerdos son normales, pero si nunca se resuelven y siempre terminan en gritos, manipulación o indiferencia, la relación puede ser poco saludable, pues una buena comunicación es clave para superar los conflictos.

No comparten los mismo valores ni sus proyectos de vida

El amor no siempre basta: si tienen diferencias importantes en valores, metas o planes de vida, construir una relación estable puede ser más difícil.

Estás más triste que feliz

Las relaciones no son perfectas, pero en términos generales deberían aportar bienestar, apoyo y momentos de felicidad, y si la mayor parte del tiempo experimentas ansiedad, tristeza, inseguridad o agotamiento emocional, es importante preguntarte si ese vínculo realmente te hace bien.

A veces las señales aparecen poco a poco y es fácil justificarlas o pensar que cambiarán con el tiempo; sin embargo, reconocer que una relación ya no te hace sentir plena también es un acto de amor propio.