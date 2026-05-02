Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

“Dirty Talk": Frases específicas para volverlo loco según su nivel de atrevimiento

Desde lo sutil hasta lo más nasty. Te damos el guion perfecto para que tu voz sea su mayor debilidad en la cama.

Mayo 02, 2026 • 
Scarlet Valencia
Frases de dirty talk para encender a tu pareja

“Dirty Talk": Frases específicas para volverlo loco según su nivel de atrevimiento.

Getty Images

A veces el silencio no es salud, ¡es aburrimiento! El dirty talk es el condimento que puede pasar una relación de tibia a volcánica en segundos. Pero ojo, no a todos les gusta que les hablen como en película nopor desde el minuto uno. Hay que saber leer la habitación, y a él. Hoy te paso las frases prohibidas dividido por niveles para que sepas exactamente qué susurrarle al oído según qué tan “cochinos” quieran ponerse.

  • Nivel 1: Sutil y sugerente (Para el foreplay): Enfócate en lo que sientes. Frases como “No tienes idea de lo que me haces sentir cuando me tocas ahí” o “He estado pensando en esto todo el día”. Según la psicóloga Dra. Tracy Thomas, la vulnerabilidad combinada con deseo es el primer paso para enganchar su atención total.
  • Nivel 2: Descriptivo y validante (En pleno acto): A los hombres les encanta saber que lo están haciendo bien. Prueba con: “Me encanta cómo me ves así” o “Se siente tan bien cuando lo haces más lento”. La validación del desempeño es un afrodisíaco psicológico masivo.
  • Nivel 3: Nasty y directo (Tabú máximo): Aquí entran las palabras “prohibidas” y las órdenes. Frases que marquen poder o sumisión según su dinámica: “Dime qué quieres hacerme” o “Eres mío hoy”.
  • Nivel 4: El post game (Para que no te olvide): Susúrrale algo que deba procesar mientras se recupera: “Ninguno me lo había hecho como tú”. La memoria emocional se sella con palabras de impacto al final del clímax.
Es tan sexy hablar en la cama

Las frases prohibidas dividido por niveles para que sepas exactamente qué susurrarle al oído según qué tan “cochinos” quieran ponerse.

Getty Images

Tip Cosmo

No fuerces la voz. Usa tu tono natural pero un poco más grave y pausado. La clave del dirty talk no es la palabra en sí, sino la intención y el aliento que siente en su piel mientras lo dices.

Te puede interesar
cuanto-tiempo-tarda-un-hombre-pensar-en-sexo-cuando-ve-mujer-atrae-fisicamente.jpg
Amor y Sexo
Cuánto tiempo tarda un hombre en pensar en sexo cuando ve a una mujer que le atrae físicamente
Julio 25, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
cosas-que-no-deberian-avergonzarte-durante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
¿Por qué los hombres siempre tienen ganas de tener relaciones íntimas? La ciencia lo explica
Julio 24, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
edad-hombres-casados-son-mas-infieles.jpg
Amor y Sexo
La edad en la que los hombres casados son más infieles
Julio 24, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
beneficios-psicologicos-de-tener-un-orgasmo.jpg
Amor y Sexo
Estos son los beneficios psicológicos de tener un orgasmo
Julio 24, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja

dirty talk mejor sexo
Scarlet Valencia
Te sugerimos
como-hacer-que-un-hombre-se-vuelva-sexualmente-adicto-a-ti.jpg
Amor y Sexo
Cómo volver a un hombre sexualmente adicto a ti
Noviembre 12, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Mujer con fondo rojo y vestido encaje/ mujer provocativa
Amor y Sexo
Las 3 energías que hacen que un hombre se obsesione contigo sin que lo busques
Mayo 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Lo que un hombre desea saber sobre su 'real crush'
Amor y Sexo
5 formas psicológicas de enamorarlo sin que él se dé cuenta
Mayo 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia
duchas anales
Amor y Sexo
¿Cómo practicar anal sin dolor? Y que se vuelva adictivo
Abril 30, 2026
 · 
Scarlet Valencia