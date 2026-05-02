“Dirty Talk": Frases específicas para volverlo loco según su nivel de atrevimiento.

A veces el silencio no es salud, ¡es aburrimiento! El dirty talk es el condimento que puede pasar una relación de tibia a volcánica en segundos. Pero ojo, no a todos les gusta que les hablen como en película nopor desde el minuto uno. Hay que saber leer la habitación, y a él. Hoy te paso las frases prohibidas dividido por niveles para que sepas exactamente qué susurrarle al oído según qué tan “cochinos” quieran ponerse.



Nivel 1: Sutil y sugerente (Para el foreplay ): Enfócate en lo que sientes. Frases como “No tienes idea de lo que me haces sentir cuando me tocas ahí” o “He estado pensando en esto todo el día” . Según la psicóloga Dra. Tracy Thomas, la vulnerabilidad combinada con deseo es el primer paso para enganchar su atención total.

Enfócate en lo que sientes. Frases como o . Según la psicóloga Dra. Tracy Thomas, la vulnerabilidad combinada con deseo es el primer paso para enganchar su atención total. Nivel 2: Descriptivo y validante (En pleno acto): A los hombres les encanta saber que lo están haciendo bien. Prueba con: “Me encanta cómo me ves así” o “Se siente tan bien cuando lo haces más lento” . La validación del desempeño es un afrodisíaco psicológico masivo.

A los hombres les encanta saber que lo están haciendo bien. Prueba con: o . La validación del desempeño es un afrodisíaco psicológico masivo. Nivel 3: Nasty y directo (Tabú máximo): Aquí entran las palabras “prohibidas” y las órdenes. Frases que marquen poder o sumisión según su dinámica: “Dime qué quieres hacerme” o “Eres mío hoy” .

Aquí entran las palabras “prohibidas” y las órdenes. Frases que marquen poder o sumisión según su dinámica: o . Nivel 4: El post game (Para que no te olvide): Susúrrale algo que deba procesar mientras se recupera: “Ninguno me lo había hecho como tú”. La memoria emocional se sella con palabras de impacto al final del clímax.

Las frases prohibidas dividido por niveles para que sepas exactamente qué susurrarle al oído según qué tan “cochinos” quieran ponerse. Getty Images

Tip Cosmo

No fuerces la voz. Usa tu tono natural pero un poco más grave y pausado. La clave del dirty talk no es la palabra en sí, sino la intención y el aliento que siente en su piel mientras lo dices.