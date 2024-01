Dile adiós a la soltería: tips para ligar por Instagram

Despídete de la soltería y liga de manera exitosa en Instagram, pero hazlo inteligentemente con estos tips

Una de las grandes ventajas de ligar por Instagram es que puedes conocer rápidamente los gustos y aspiraciones de tu próxima conquista, sin embargo, debes definir una estrategia de ligue que parezca natural y que no te haga ver desesperada.

Recuerda que las redes sociales nos dan más información de la que vemos a simple vista sobre las personas, por eso debes tomar con cautela esta decisión de dejar la soltería y no hacerlo con el primer perfil que se te atraviese ya que es muy común caer en manos de narcisistas y fuckboys.

Ventajas de ligar por Instagram

Además de ser una de las redes sociales más exitosas actualmente, Instagram tiene la bondad de ser una plataforma sumamente accesible a través de la cual podemos conocer los gustos y aspiraciones de los usuarios ya que sus publicaciones se mantienen a la vista a menos de que las oculte o las borre.

Otra de las grandes ventajas de Instagram para ligar es que puedes ingresar a hashtags donde aparecen usuarios con los que puedes tener muchas cosas en común y generalmente, el perfil de Instagram está ligado a un perfil de Facebook, la red social más familiar que aporta cantidades inimaginables de información sobre una persona.

Ventajas de ligar por Instagram Getty images

Estrategias para ligar por Instagram

Antes de iniciar la búsqueda del amor en Instagram, te recomendamos hacer algunos ajustes en tu perfil, por ejemplo:

Personaliza tu perfil

Piensa en cómo te gustaría que los demás usuarios te perciban, aunque Instagram tiene un solo formato y no es como las redes sociales de los 2000 donde podías personalizar los colores y el fondo de tu perfile. Instagram tiene la bondad de mostrar un mosaico con todas las fotos que has subido, pero también puedes archivar o eliminar aquellas publicaciones que te avergüencen, por ejemplos, las fotos donde te prometías amor eterno con tu ex.

Echa a volar tu imaginación e imprímele tu esencia a tu perfil: si eres una persona sensible, quizá puedes experimentar con un estilo de fotos en blanco y negro. Si eres una mujer viajera intenta colocar sólo fotos de tus mejores viajes.

Además, puedes agregar algunos detalles sobre ti en la biografía: tus intereses, alguna frase que te represente, el link a alguna otra red social. Te sugerimos no agregar información personal como número telefónico, lugar de trabajo, escuela o domicilios particulares por cuestiones de seguridad.

Interactúa inteligentemente en Instagram Getty images

Contenido atractivo

Instagram es una red social completamente visual donde las fotos y después los reels, se llevan el protagonismo. Evita los filtros y procura contenido con una lógica estética que luzca natural, pero original.

Evita el contenido explícito, ya que podrías ser penalizada por la plataforma.

Utiliza las herramientas de Instagram

Los hashtags te permiten llegar a más personas con los mismos intereses que tú, ese ya es un gran paso si estás en busca del amor, además puedes etiquetar los lugares que frecuentas. Te sugerimos no hacerlo en tiempo real, publica tu visita hasta que te hayas retirado, recuerda que la seguridad siempre es primordial.

Identifica las cosas en común y utilizalas para concretar una cita Getty images

Interactúa con otros Instagramers

Este es el tip más importante, ya que implica interactuar con los usuarios afines a ti. No basta con subir contenido y esperar a que lleguen a ti las propuestas de matrimonio, tal como en la vida real, es necesario que des likes, comentes, sigas y menciones al perfil de tu interés, de este modo sabrá que existes y que tienes interés en su perfil.

No es necesario que reacciones o comentes todo lo que publican las personas que te interesan, ya que esto puede asustarles, sé moderada y selectiva en tus interacciones. A nadie le gusta el sigue cuentas tres mil, créelo.

Utiliza sabiamente los mensajes directos

Evita los mensajes genéricos y los halagos innecesarios, las conversaciones inteligentes son más seductoras. Si la persona de tu interés ha subido un post sobre su mascota, sus vacaciones o algún tema que te interese aborda la situación sin pretensiones, lo cual nos lleva al siguiente punto.

Toma la iniciativa y sugiere una cita Getty images

Sé tú misma

No intentes deslumbrar porque puedes quemar. A nadie le gustan las personas pretensiosas. Actúa con naturalidad y moderación, tampoco queremos que los demás usuarios de Instagram piensen que estás desesperada. Antes de reaccionar o comentar a algo reflexiona lo siguiente: ¿Qué pensaría yo si alguien me escribiera esto? Y ahí tendrás la respuesta de lo que sí debes enviar y lo que no.

Concreta citas

Esto después de haber hecho click y que la comunicación ha fluido, te sugerimos tomar la iniciativa y proponer salidas casuales según los intereses de ambos. Recuerda siempre que la seguridad es prioridad, procura salir con personas con las que ya has hablado lo suficiente, quizá un par de videollamadas antes no sería mala idea.