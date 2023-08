Demisexualidad, qué es y qué famosos son parte de esa comunidad

La demisexualidad es una orientación sexual que cae en el espectro asexual, sin embargo, tiene una característica particular que debes conocer para identificarla, te contamos qué famosos forman parte de esta amplia comunidad

Sabemos que existen diversas orientaciones sexuales de las cuales ya hablamos actualmente sin tratarlas como temas tabúes, es cierto que la heterosexualidad siempre ha sido -erróneamente- concebida como lo normal, lo genérico y lo usual, pero las preferencias son tan amplias como posibilidades de amar.

La demisexualidad es la orientación (no preferencia) donde el vínculo emocional debe ser realmente profundo para -posteriormente- mantener relaciones sexuales, mientras no exista ese lazo sentimental previo, no existe la atracción corporal.

Identificarse como demisexual es una decisión que conlleva algunas dificultades empezando por la definición entre lo demisexual y lo asexual, ya que esta orientación se mueve dentro del espectro de la asexualidad hasta que ocurre el vínculo y la magia del amor sucede. No quiere decir que las personas demisexuales no sientan atracción sexual, sino que la experimentan de otra manera.

La demisexualidad es una orientación sexual que forma parte del espectro asexual. Red para la Educación y la Visibilidad de la Asexualidad (AVEN)

Para muchas personas que crecieron en el viejo modelo conservador binario entre heterosexualidad y homosexualidad, el resto de las orientaciones pueden resultar difíciles de comprender, pero existen y merecen ser reconocidas. Una persona demisexual puede sentirse atraída por hombres, mujeres, personas no binarias o trans porque lo relevante es el vínculo emocional.

Señales de que eres demisexual

Tus relaciones sentimentales han iniciado primero como amistades , no te gustan las relaciones casuales, primero necesitas conocer a la persona para abrirle la puerta de la confianza.



, no te gustan las relaciones casuales, primero necesitas conocer a la persona para abrirle la puerta de la confianza. Las first dates no son lo tuyo , te provocan ansiedad y te hacen sentir incómoda. Fluyes mejor con ambientes controlados, es decir, con personas que ya conoces.



, te provocan ansiedad y te hacen sentir incómoda. Fluyes mejor con ambientes controlados, es decir, con personas que ya conoces. Sientes atracción sexual mínima por extraños , pero nada relevante, no te interesa tanto el aspecto físico como la personalidad y el click.

La demisxualidad es una orientación sexual derivada de la asexualidad Pexels

, pero nada relevante, no te interesa tanto el aspecto físico como la personalidad y el click. Tener un crush es relevante porque quiere decir que has establecido un vínculo de interés, a las personas demisexuales les resulta tan complicado sentir atracción que cuando lo logran se siente como algo enorme y difícil de controlar.



Sueles confundir tus amistades con otro tipo de relaciones , para ti este es el camino normal en una relación por eso a veces te confundes con las señales que no te envían tus amigos.



, para ti este es el camino en una relación por eso a veces te confundes con las señales que no te envían tus amigos. Las personas creen que eres conservadora porque no has tenido muchas parejas sexuales, ni te interesan las dates casuales y no se trata de una postura moral o religiosa, sino del tipo de interés que tienes por las personas.



Famosos demisexuales