Decálogo del buen sexo

El buen sexo no se mide por técnicas ni promesas exageradas, sino por conexión, comunicación y disfrute mutuo. Diez principios que lo sostienen de verdad

Diciembre 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Decálogo del buen sexo

Hablar de buen sexo implica ir más allá de expectativas irreales, guiones heredados o ideas que priorizan el desempeño por encima de la experiencia. No es una fórmula universal ni un estándar fijo ya que cambia según las personas, los momentos y los vínculos. Aun así, existen principios que suelen repetirse cuando el sexo se vive desde el placer, la complicidad y el respeto. Este decálogo no busca dictar reglas, sino poner sobre la mesa acuerdos básicos que hacen que el encuentro funcione mejor para todas las partes involucradas.

El primer punto es la comunicación. El buen sexo empieza mucho antes del contacto físico. Poder decir lo que gusta, lo que no, lo que genera curiosidad o incomodidad construye confianza y evita malentendidos. Hablar de sexo no le quita misterio; al contrario, lo vuelve más consciente y disfrutable.

El segundo tiene que ver con el consentimiento claro y constante. No es algo que se da una sola vez ni se asume. Se expresa, se renueva y se respeta en cada encuentro. Cuando ambas personas se sienten seguras de poder decir sí o no en cualquier momento, el placer fluye con más libertad.

El tercer principio es la presencia. Estar realmente ahí, sin distracciones mentales ni presión por cumplir expectativas externas, transforma la experiencia. El buen sexo no ocurre en automático ya que se construye cuando se presta atención al cuerpo propio y al del otro.

El cuarto habla del deseo como algo variable. No siempre aparece igual ni al mismo ritmo. Entender que el deseo sube, baja o cambia con el tiempo evita frustraciones innecesarias. Escuchar esos cambios y adaptarse a ellos también es parte de una vida sexual sana.

El quinto punto es el placer compartido. El buen sexo no gira en torno a un solo cuerpo o a un solo final. Importa tanto lo que se da como lo que se recibe. Cuando el placer del otro importa de verdad, la experiencia se vuelve más rica y menos mecánica.

El sexto principio es la curiosidad. Explorar, preguntar y probar desde un lugar de respeto mantiene viva la conexión. La curiosidad no siempre implica novedades extremas; a veces basta con cambiar el ritmo, el contexto o la forma de tocar.

El séptimo tiene que ver con el cuidado. Cuidar el cuerpo propio y el del otro, usar protección, respetar límites físicos y emocionales. El cuidado no corta la espontaneidad sino que la sostiene.

El octavo punto es la aceptación del cuerpo real. El buen sexo no necesita cuerpos perfectos ni poses ensayadas. Ocurre cuando se habita el cuerpo tal como es, sin estar pendiente de cómo se ve desde afuera.

El noveno principio es el humor. Poder reírse de momentos incómodos, silencios raros o fallos técnicos baja la tensión y humaniza la experiencia. El sexo no tiene que ser solemne para ser intenso.

El décimo, y quizá el más importante, es entender que el buen sexo se construye, no se exige. Cambia con el tiempo, con las personas y con uno mismo. No responde a un manual rígido, sino a la capacidad de escuchar, adaptarse y disfrutar.

Eurídice Aiymet Garavito García
