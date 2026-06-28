Datos sobre la sexualidad que probablemente no sabías, según la ciencia

El sexo es uno de los temas que más curiosidad genera y, al mismo tiempo, uno de los que menos se explica con base científica real. Aquí algunos datos que probablemente no conocías, todos respaldados por investigación seria.

Tu cerebro decide en medio segundo si alguien te atrae

Según un estudio de 2008, el cerebro tarda apenas medio segundo en determinar si encuentra atractiva o no a una persona, mucho antes de que exista cualquier pensamiento consciente al respecto. La investigadora detrás del estudio explicó que el cerebro sabe a quién deseamos antes de que nosotros mismos lo sepamos, y curiosamente identificar a alguien poco atractivo toma todavía menos tiempo.

La ovulación cambia la percepción de atracción en ambos sentidos

Durante la ventana de 12 a 48 horas en que una mujer está ovulando, ocurre algo parecido a un efecto “poción de amor” que afecta a ambos sexos. Las mujeres en esta etapa muestran mayor atracción hacia rasgos más masculinos en los hombres, mientras que estudios han encontrado que los hombres perciben como más atractivos tanto el olor corporal como el rostro de las mujeres que están ovulando, sin saber consciente que lo están.

El sexo aumenta tu tolerancia al dolor

Un estudio publicado en el Journal of Sex Research descubrió que el umbral del dolor aumenta de forma considerable durante la intimidad. Esto explica por qué cosas como un golpe accidental o un tirón de cabello duelen mucho menos en ese contexto que en cualquier otro momento del día.

El orgasmo funciona como analgésico natural

Durante el clímax, el cuerpo libera una combinación de hormonas y endorfinas que no solo generan placer, sino que también actúan como analgésico natural, siendo particularmente efectivo contra los dolores menstruales. Es ciencia real detrás de algo que muchas mujeres ya sospechaban por experiencia propia.

Las mujeres se excitan ante un rango más amplio de estímulos

Una investigación de la Universidad de Queens encontró que, incluso mujeres que se identifican como heterosexuales, mostraron signos físicos de excitación ante una variedad mucho más amplia de estímulos visuales que los hombres, quienes resultaron ser considerablemente más predecibles y específicos en su respuesta. La conclusión de los investigadores fue que la sexualidad femenina responde a fuentes de estimulación más diversas de lo que se asumía.

La satisfacción sexual femenina puede mejorar con la edad

Contrario a la idea de que el sexo es “cosa de jóvenes”, investigadores de la Universidad de California encontraron que la satisfacción sexual en mujeres tiende a aumentar con la edad, en parte porque el mayor conocimiento del propio cuerpo y de lo que se desea genera relaciones más plenas. Otro estudio en parejas casadas encontró que la chispa suele reavivarse específicamente alrededor de los 50 años.

Los tacones muy altos pueden dificultar el orgasmo

Según investigación recogida en el libro Vagina: una nueva biografía de la sexualidad femenina, los tacones muy altos generan una anteversión de la pelvis que puede debilitar la musculatura del suelo pélvico, lo que en algunos casos se traduce en mayor dificultad para llegar al orgasmo. Los especialistas recomiendan tacones de entre dos y cuatro centímetros si esto es una preocupación real.

Hablar durante la intimidad mejora la satisfacción de ambos

La comunicación verbal en el momento, decir qué se siente bien o pedir algo específico, está directamente asociada con mayor satisfacción sexual en estudios de psicología de pareja. Curiosamente, es uno de los hábitos menos practicados a pesar de ser de los que más impacto tienen, porque muchas personas todavía sienten que hablar “rompe el momento” cuando en realidad lo intensifica.

