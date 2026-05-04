¿Cuánto sexo debes tener de acuerdo a tu edad? Esto dicen los expertos

Expertos coinciden en que la edad sí es un factor que define la cantidad de sexo que tenemos a lo largo de nuestra vida; sin embargo, no existe una cifra universal que aplique para todas las parejas, pues más allá de un número preciso, lo que importa es que la pareja esté satisfecha con su vida sexual.

La edad influye en la cantidad de sexo que se tiene a cierta edad, debido a algunos patrones que se vinculan también con el estilo de vida y los cambios hormonales de cada etapa de la vida.

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¿Cuánto sexo debes tener según tu edad y cuáles son los beneficios?

Más allá de las expectativas, esta es la frecuencia en la que las personas tienen sexo de acuerdo a su edad, y también la recomendada por los expertos en sexualidad para mantener relaciones de pareja saludables.

A los 20, la etapa de la exploración

A esta edad, el deseo sexual se encuentra en los puntos más altos debido a varios factores, se tienen menos responsabilidad y mayor curiosidad por la exploración del propio cuerpo y las sensaciones que se puedan llegar a experimentar.

Los sexólogos coinciden en que las personas tienen intimidad de 4 a 6 veces por semana, le permite mejorar su condición física, conocer mejor su cuerpo y a reducir el estrés y la ansiedad.

A los 30 años, donde importa más la calidad que la cantidad

Durante los 30, la cantidad de sexo disminuye, debido a las resposabilidades de la vida cotidiana como el trabajo o la crianza de los hijos. Expertos coinciden en que los normal es tener sexo de 1 a 2 veces por semana, pero a diferencia de los 20, a los 30 se prioriza la calidad, es decir, las sensaciones mejoran.

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A los 40 empiezan los cambios hormonales

Aunque comienzan los cambios hormonales, especialmente en las mujeres, no significa el fin de la vida sexual, pues aunque puede variar a 1 vez por semana o cada dos semanas, la conexión emocional y el autoconocimiento juegan un papel clave para tener mejores experiencias sexuales.

De los 50 en adelante, el deseo se transforma

La frecuencia es completamente variable: desde varias veces al mes hasta menos, dependiendo de la salud, la pareja y el deseo individual. Los sexólogos coinciden en que en esta etapa, la intimidad se redefine, ya que no todo gira en torno al coito, sino al contacto, la complicidad y el placer compartido.

Los especialistas coinciden en que la frecuencia ideal es aquella con la que tú y tu pareja se sienten satisfechos, y compararse con estadísticas puede generar presión innecesaria y afectar la relación.