¿Cuántas veces a la semana tienes que tener relaciones según la ciencia?

¿Te comparas con las parejas de las películas? Deja de estresarte por las encuestas que dicen que todo el mundo está teniendo sexo increíble cinco veces a la semana mientras tú solo quieres ver Netflix y dormir. La presión por la “cantidad” es el mayor asesino de la libido moderna. Pero, ¿existe realmente un número mágico que garantice la estabilidad de una pareja? La ciencia se puso a investigar y la respuesta te va a dar mucha paz mental y quizás un poco de ganas de ir a buscar a tu pareja ahora mismo.
- El número mágico. Un estudio masivo de la Universidad de Toronto con más de 30,000 personas reveló que el bienestar emocional alcanza su punto máximo con una vez a la semana.
- Rendimientos decrecientes. El mismo estudio encontró que tener sexo más de una vez a la semana no aumentaba significativamente la felicidad de la pareja. Es decir, una vez es el “mínimo de oro” para mantener la conexión.
- La trampa de la comparación. La sexóloga Amy Muise explica que la presión por cumplir una cuota genera ansiedad, lo que dispara el cortisol y disminuye el deseo real.
- Calidad vs. Cantidad. Los terapeutas de pareja sugieren centrarse en la conexión emocional. Un encuentro apasionado y presente a la semana vale más que cinco encuentros mecánicos y rápidos por “cumplir”.
- Etapas de la vida. La ciencia reconoce que la frecuencia fluctúa según el estrés, los hijos y los años de relación. No te midas con tu “yo” de los primeros tres meses de noviazgo.
Tip Cosmo
No esperes a que “llegue el deseo”. El deseo sexual a menudo es reactivo; empieza con un beso largo o un masaje, y deja que tu cuerpo le avise a tu cerebro que es momento de disfrutar. Si te interesa saber más sobre los tipos de deseo sexual en la cama, lee esto.
El sexo es una conexión única y especial, no una tarea. Definan su propio ritmo y deja de medir tu amor en la cama.