Amor y Sexo

Cómo tomar el control en la cama:
3 trucos de empoderamiento sexual

Domina la situación sin cansarte. Aprende los trucos psicológicos y de posicionamiento para dirigir el placer y ser la jefa en tus encuentros

Marzo 09, 2026 • 
Scarlet Valencia
Para tomar el control en la cama de manera efectiva, según terapeutas sexuales, la clave no está en el esfuerzo físico extremo, sino en dictar el ritmo, el ángulo de penetración y el contacto visual, lo que posiciona a la mujer en un rol de liderazgo erótico y aumenta su satisfacción.

Estrategias de “poder” en la cama

Dominación psicológica

El cerebro es el órgano sexual más grande. Dar instrucciones directas, susurrando o en voz baja tipo: “más lento”, “no te muevas”. Esto activa el sistema de recompensa de tu pareja y te otorga el mando inmediato. Tú controlas el flujo de dopamina de la sesión.

Anclaje físico

No necesitas moverte como si estuvieras en el gimnasio. Al estar arriba, utiliza tus manos para fijar sus hombros o manos contra el colchón. Esto te da estabilidad y limita su capacidad de respuesta, permitiéndote frotar tu clítoris en el ángulo exacto que necesitas.

La Ley del Ritmo

Quien marca el paso, manda. Al tomar el control del movimiento pélvico, puedes alternar entre ritmos lentos y rápidos, creando una tensión sexual que tú decides cuándo liberar.

Tomar las riendas es una forma de autoconocimiento y empoderamiento. No esperes a que las cosas pasen, haz que pasen bajo tus propias reglas.

Scarlet Valencia
