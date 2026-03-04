Suscríbete
Amor y Sexo

¿Cómo lograr que tu pareja se comprometa? 3 claves para pasar al siguiente nivel

Te damos las claves psicológicas para fomentar el compromiso sin presionar y lograr que ambos miren hacia el mismo futuro

Marzo 04, 2026 • 
Scarlet Valencia
pareja-señales-de-compromiso.jpg

¿Cómo lograr que tu pareja se comprometa?

Freepik

Llevan meses, o años, juntos; todo fluye, pero la palabra “futuro” parece ser un tema tabú. El compromiso no se logra con ultimátums, sino creando un espacio donde la otra persona sienta que “perderte” es un riesgo que no está dispuesta a correr. Aquí te enseñamos cómo mover las piezas del tablero para que el compromiso sea una decisión mutua y natural.

El peso de la ciencia en el compromiso

Los expertos señalan que el compromiso no es un sentimiento, sino un sistema de inversión. Según la Dra. Caryl Rusbult, creadora del “Modelo de Inversión de las Relaciones Interpersonales”, el compromiso de una pareja depende de tres pilares: la satisfacción, la calidad de las alternativas y lo que ya se ha invertido. Si tu pareja siente que tiene muchas “opciones” fuera o que su inversión personal es baja, el compromiso no llegará.

La famosa antropóloga y experta en relaciones, Helen Fisher, sostiene que: “Mientras que el romance es impulsado por la dopamina, el compromiso a largo plazo depende de la oxitocina y la vasopresina”. Para activar estas hormonas, es vital construir rituales de confianza y exclusividad que le digan al cerebro del otro: “Este es tu lugar seguro”.

Los especialistas sugieren que el compromiso “se contagia”. Cuando uno de los dos proyecta una vida sólida y metas claras, sin depender del otro, el valor percibido aumenta, disparando en la pareja el deseo de asegurar el vínculo formalmente.

El arte de la visión compartida

Deja de ser la “eterna disponible”

El compromiso nace de la valoración. Si siempre estás ahí para resolverle la vida, no tiene necesidad de asegurar su lugar. Enfócate en tus propios proyectos.

Habla desde el “Yo”, no desde el “Tú”

En lugar de preguntar "¿Por qué no quieres casarte/vivir juntos?”, di “Yo visualizo mi vida con estabilidad y crecimiento, ¿cómo te ves tú?”.

Crea exclusividad emocional

El compromiso real surge cuando eres su refugio seguro. Escucha activa y apoyo sin juicios son los cimientos de una relación a largo plazo.

También te interesa...
detalles para ser más romantica con tu pareja
Amor y Sexo
5 hábitos para mejorar la relación con tu pareja
Febrero 22, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Escucha-a-tu-pareja.jpg
Wellness
Escucha a tu pareja
Julio 18, 2018
 · 
Cosmopolitan
Tú vs el desamor: ¿Qué hacer cuando te rompen el corazón?
Amor y Sexo
Tú vs el desamor: ¿Qué hacer cuando te rompen el corazón?
Octubre 28, 2015
 · 
Cosmopolitan
¿Eres-compatible-con-tu-pareja.jpg
Wellness
¿Eres compatible con tu pareja?
Julio 18, 2018
 · 
Cosmopolitan
Reinventa tu vida en pareja
Amor y Sexo
Reinventa tu vida en pareja
Octubre 18, 2012
 · 
Cosmopolitan
Hábitos que tienen las parejas felices
Amor y Sexo
Hábitos que tienen las parejas felices
Diciembre 24, 2022
 · 
Fernanda Aviléz

vida en pareja pareja sana qué piensan los hombres
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Hombre confundido con celular
Amor y Sexo
¿Qué pasa por la mente de un hombre cuando dejas de escribirle primero?
Marzo 02, 2026
 · 
Scarlet Valencia
tipos de besos y como darlos
Amor y Sexo
12 tipos de besos (y cómo hacerlos) que lo dejarán con ganas de *MÁS*
Abril 08, 2021
 · 
Cosmopolitan
Orgasmo.jpg
Amor y Sexo
Mejora tus orgasmos entendiendo tu rol en la cama
Marzo 02, 2026
 · 
Scarlet Valencia
El 71
Amor y Sexo
El 71: la posición de la que todos están hablando
Mayo 19, 2025
 · 
María Dávalos