Cuando terminas una relación sentimental se vuelve muy difícil sacar a esa persona de tu cabeza a pesar de que pasen días, semanas o incluso meses. Vivir un duelo amoroso es difícil sobre todo porque esa persona se hace presente en tu mente la mayor parte del tiempo, ocupando casi por completo tu control de la atención. Puede ocurrir mientras trabajas, cuando estás a punto de dormir, al escuchar una canción o incluso en medio de una conversación que no tiene absolutamente nada que ver con él.

Sin embargo, debes saber que esto tiene una explicación, y es que cuando tratas de deshacerte de un pensamiento una y otra vez, se produce el efecto contrario: tu cerebro comienza a comprobar de manera constante que no estás pensando en aquello que quieres evitar, creando un ciclo que nunca acaba y que la idea vuelva a aparecer una y otra vez.

¿Cómo reducir los estímulos que te hacen pensar en una persona y enfocar tu atención en otras áreas de tu vida? Estas son algunas estrategias que pueden ayudarte.

Técnicas efectivas para dejar de pensar en alguien, según la psicología

No luches contra el pensamiento

Intentar eliminar un pensamiento de tu cabeza puede hacer que aparezca todavía más. Por eso, cuando llegue un recuerdo, aparezca su rostro en tu mente o sientas ganas de escribirle, no intentes expulsarlo inmediatamente. Reconoce lo que estás sintiendo y permite que la emoción esté ahí sin convertirla automáticamente en una acción. La idea es dejar que el pensamiento pase sin alimentarlo con nuevas preguntas, escenarios imaginarios o ganas de buscarlo en redes.

Reduce los estímulos que te lo recuerdan

Si quieres dejar de pensar en alguien, quizá tengas que dejar de darle a tu cerebro nuevos motivos para pensar en esa persona.

Stalkearlo, revisar si está conectado en WhatsApp, releer conversaciones antiguas o entrar constantemente a sus fotografías en redes sociales puede mantener activa tu atención sobre él. Cada revisión puede convertirse en una nueva oportunidad para interpretar una señal, recordar un momento o preguntarte qué estará haciendo. Por eso, durante un tiempo, considera silenciar sus historias, archivar la conversación o dejar de revisar sus redes.

Agenda un espacio para recordar a esa persona

Puede parecer contradictorio, pero reservar un momento específico para pensar en lo que sientes puede ayudarte a evitar que esos pensamientos ocupen todo el día. Aparta unos 15 minutos para escribir lo que estás sintiendo o enumerar aquello que todavía tienes pendiente emocionalmente. Cuando termine ese tiempo, vuelve a tu rutina y enfoca tu atención en otras cosas.

Cambia las rutinas que estaban asociadas con esa persona

Si solían ir al mismo café cada viernes, prueba un lugar diferente. Si existe una playlist que escuchaban juntos, crea una nueva. Si le enviabas una foto del amanecer cada mañana, utiliza ese momento para preparar tu desayuno favorito, salir a caminar o escuchar un podcast. No necesitas evitar para siempre todos los lugares, canciones o actividades que compartieron. Al principio, crear nuevas asociaciones puede ayudarte a recuperar esos espacios para ti misma.

Busca un nuevo pasatiempo

No necesitas llenar cada minuto de tu agenda para evitar pensar en esa persona, pero incorporar actividades que realmente despierten tu curiosidad puede ayudarte a recuperar tu atención. Prueba un deporte nuevo, empieza un libro, toma una clase, aprende algo que siempre te había llamado la atención, cocina una receta complicada o sal con tus amigas. La clave es elegir actividades que no solo te mantengan ocupada, sino que te conecten nuevamente con las cosas que más disfrutas.