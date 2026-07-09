Cómo convertirte en una mujer multiorgásmica: técnicas respaldadas por la ciencia

A diferencia de los hombres, cuyo cuerpo necesita un periodo de recuperación entre un orgasmo y otro conocido como periodo refractario, el cuerpo femenino tiene la capacidad de mantenerse en un estado de excitación continuo, lo que le permite a muchas mujeres experimentar varios orgasmos seguidos sin necesidad de pausas entre ellos.

Esto no significa que todas las mujeres sean multiorgásmicas de forma automática, sino que es una capacidad que el cuerpo tiene y que, con la estimulación correcta, se puede entrenar y potenciar.

Lo que dice la ciencia al respecto

Un estudio publicado en el Journal of Sex Research, que encuestó a más de 400 mujeres, encontró que la cantidad de orgasmos reportados en una sola sesión varió muchísimo de una mujer a otra, y que no existe una receta única para llegar a los orgasmos múltiples.

Lo que sí coincide entre los estudios es que la clave está en la estimulación continua después del primer orgasmo, en lugar de detenerse por completo, ya que muchas mujeres pueden seguir sintiendo placer si la estimulación se mantiene con la intensidad adecuada.

Técnicas que pueden ayudarte a lograrlo

Una de las técnicas más recomendadas es no parar por completo justo después del primer orgasmo, sino bajar la intensidad de la estimulación por unos segundos y después continuar, ya que muchas mujeres sienten hipersensibilidad justo después de terminar y necesitan ese pequeño respiro antes de seguir.

Combinar distintos tipos de estimulación, como la clitoriana y la vaginal al mismo tiempo, también incrementa las probabilidades de experimentar más de un orgasmo, ya que activa diferentes zonas de placer a la vez. Otro punto clave es la respiración, porque mantenerte relajada y respirar profundo ayuda a que el cuerpo no se tense y pueda seguir generando placer en lugar de cortar la sensación. Y quizás lo más importante es soltar la presión de “tener que lograrlo”, ya que la ansiedad por conseguir múltiples orgasmos suele ser justo lo que más bloquea al cuerpo para conseguirlo.