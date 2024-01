De acuerdo a expertos en sexología, masturbarse cuando te encuentras casado fortalece la relación de diversas maneras...

Muchas mujeres casadas se sienten inseguras al saber que sus esposos se autocomplacen, pues lo asocian con que ellas no logran satisfacerlos en la cama y por lo tanto, recurren a la masturbación. Pero debes saber que aunque tengas sexo de forma regular con tu pareja, masturbarse es una excelente forma de conocer tu cuerpo, por lo que tanto hombres como mujeres siguen haciéndolo a pesar de estar casados.

Algunos estudios han revelado que las personas que se masturban de manera regular tienen más y mejor sexo debido a que conocen su cuerpo y saben qué es lo que les gusta y qué no, además de que se enfocan no solo en recibir placer, sino también en darlo.

Según diversos sexólogos, tener ganas de masturbarse a pesar de estar casado o tener una pareja es perfectamente normal y trae consigo muchos beneficios para la relación.

¿Cada cuánto se masturban los hombres casados? Ellos responden

Investigaciones desvelaron que los hombres que tienen pareja suelen masturbarse una vez a la semana, pero ¿qué dicen ellos?

— “Sinceramente hay ocasiones en las que prefiero autocomplacerme cada dos o tres días que tener sexo con mi pareja por practicidad y porque no siempre estamos juntos. Es una forma de liberar el estrés”.

— “No creo que esté mal complementar el sexo con mi pareja con la masturbación a solas. Es una forma de seguir conociéndome y complaciéndome. Si tengo sexo una o dos veces a la semana, quizá me masturbo una vez más”.

— “A veces pasan meses en los que no tengo sexo con mi esposa, así que me masturbo de cinco a seis veces por semana”.

— “El sexo con mi pareja es bueno; a veces no me quedan ganas ni tiempo de masturbarme, aunque si me dan ganas de hacerlo no lo descarto”.

— “La masturbación me ayuda a dormir, para mí es esencial hacerlo mínimo dos veces por semana, aunque esté casado”.