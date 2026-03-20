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Amor y Sexo

¿Beso negro? Lo que nadie te dice sobre la salud y la preparación de la zona

Te decimos cuáles son los riesgos reales para tu salud y cómo preparar la zona para un encuentro seguro y placentero.

Marzo 20, 2026 • 
Scarlet Valencia
duchas anales

¿Beso negro? Lo que nadie te dice sobre la salud y la preparación de la zona

Getty Images

Hoy vamos a hablar de lo que muchas piensan pero pocas preguntan en voz alta. El anilingus o “beso negro” ha pasado de ser un tabú extremo a una práctica recurrente en el foreplay. Pero, seamos honestas: la zona anal no es precisamente un campo de flores. Si quieres subir la temperatura sin terminar en urgencias por una bacteria rebelde, esta guía es para ti.

Bacterias vs. Placer: La delgada línea roja

De acuerdo con la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, el contacto oral-anal conlleva riesgos específicos de transmisión de bacterias entéricas (como E. coli) y parásitos.

El riesgo invisible

El ano alberga millones de bacterias que pueden causar infecciones estomacales severas, hepatitis A o parásitos si entran en contacto con la boca.

Higiene pro

No basta con una ducha rápida. Se recomienda el uso de un jabón de pH neutro y, de ser posible, una limpieza interna suave con agua tibia una hora antes para evitar olores “sorpresa”.

El uso de barreras

Si es un encuentro casual o quieres seguridad total, los protectores dentales son la opción #1 de los expertos en salud sexual para disfrutar de la estimulación sin contacto directo con fluidos.

Depilación y cuidado

Evita rasurarte justo antes, ya que los microcortes son puertas abiertas para infecciones. Opta por un recorte suave días antes.

El placer no tiene por qué ser un riesgo. Con la higiene correcta y confianza total en tu pareja, el beso negro puede ser tu nuevo paso favorito del pre-game. ¡Atrévete con seguridad!

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