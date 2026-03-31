Así es la técnica de masturbación que eleva tus orgasmos al siguiente nivel (y no necesitas las manos)

En el mundo del placer femenino existen muchos juguetes y técnicas para alcanzar el orgasmo; sin embargo, recientemente se ha popularizado un método de masturbación que no requiere ni el uso de las manos para alcanzar el máximo placer.

Se trata de la syntribación, una técnica de masturbación femenina que permite alcanzar orgasmos intensos, mientras conocer a mayor profundidad tus puntos de estimulación para un mayor placer.

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¿Qué es la syntribación, y por qué cada vez más mujeres la practican?

La syntribación es una técnica de estimulación sexual que consiste en apretar o frotar los muslos entre sí para generar fricción en la zona genital, especialmente en el clítoris, y a diferencia de la masturbación manual o con juguetes, este método se realiza sin contacto directo con las manos, lo que la hace mucho más discreta y sutil.

La terapeuta sexual, Kimberly Thomas, explica cómo puedes hacerlo: “consiste en cruzar las piernas y apretar los muslos juntos, a menudo combinado con algo de mecimiento para estimular el clítoris y la vulva”.

La experta también dice que apretar los muslos, especialmente si también flexionas los músculos del suelo pélvico, aporta el flujo sanguíneo a los genitales, aumentando la excitación y el placer en general.

Otros especialistas en sexualidad explican que esta forma de estimulación puede realizarse acostada, sentada o incluso presionando las piernas contra una superficie.

¿Qué es la syntribación, y por qué cada vez más mujeres la practican? Getty Images

Beneficios de mastubarse con el método de la syntribación

Esta técnica de masturbación puede aportar beneficios físicos y mentales, además de añadir un elemento de misterio y emoción a la vida sexual, ya sea en solitario o en pareja.