Esto es lo que dijo la sexóloga, Kat Van Kirk, sobre cómo la cerveza mejora las relaciones sexuales; ¡toma nota!

Este 4 de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, una de las bebidas más consumidas alrededor del mundo. Además de formar parte de los mejores eventos y fiestas, la cerveza tiene la capacidad de mejorar tus relaciones sexuales. Te preguntarás ¿cómo? Pues aquí te decimos algunos de los beneficios de beber cerveza antes de tener sexo.

Sí, chica Cosmo. Además de ser deliciosa, la cerveza puede ayudarte a tener un encuentro sexual mucho más placentero (claro, si se consume con medida), ya que tiene interesantes propiedades. Además de mejorar el ambiente con un par de juguetes eróticos, música sensual y fantasías sexuales, atrévete a incluir un par de cervezas (pero solo un par) para que tu y tu pareja disfruten aún más del acto sexual.

Así es como la cerveza mejora tus relaciones sexuales

A través de su libro, The Married Sex Solution: A Realistic Guide To Saving Your Sex Life, la sexóloga Kat Van Kirk revela algunas formas en las que la cerveza contribuye a mejorar las relaciones sexuales.

Aumenta la líbido

La cerveza contribuye a que la atracción sexual aumente y que por lo tanto, haya más química en la cama. Kat señala que la cerveza oscura es aún mejor para incrementar la líbido, pues contiene altos niveles de hierro que potencian la circulación de la sangre, lo que provoca que los hombres tengan mejores erecciones durante el acto.

Los hombres tardan más en eyacular

De acuerdo a la experta, la cerveza contiene compuestos químicos que actúan de forma similar a los estrógenos humanos, por lo que contribuye a que el orgasmo masculino se retrase y que por lo tanto, el momento del clímax sea aún más intenso. Esto es algo similar al edging, una práctica que consiste en retrasar el orgasmo lo más que puedas con el obetivo de potenciarlo.

Mayor resistencia sexual

Según un estudio publicado en la revista ‘European Journal of Epidemiology’, el el 31% de los hombres que beben cerveza (moderadamente) tienen mejor salud cardiovascular. Por esta razón, su cuerpo genera una mayor resistencia y rendimiento durante las relaciones sexuales.