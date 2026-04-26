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Amor y Sexo

Antes de decir adiós: 7 cosas que puedes probar para reavivar la chispa

No todo está perdido. Te damos las estrategias científicas para recuperar la pasión y la conexión cuando sientes que tu relación se estanca.

Abril 26, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Antes de decir adiós: 7 cosas que puedes probar para reavivar la chispa.

Getty Images

Todas las relaciones pasan por ese desierto donde parece que la pasión se tomó unas vacaciones permanentes. Pero antes de que mandes todo a volar, detente. La chispa no se apaga, se llena de cenizas. Si todavía hay cariño y respeto, vamos a soplarle a ese fuego con 7 técnicas que sacarán a tu relación de la zona de confort.

  1. Aplicar la “novedad compartida": El psicólogo Arthur Aron demostró que realizar actividades nuevas y emocionantes juntos libera dopamina, la misma hormona del inicio de la relación. ¡Salgan de su restaurante de siempre!
  2. El método de los 6 segundos: La experta en relaciones Dra. Nan Silver sugiere que un beso de al menos 6 segundos crea una conexión química y emocional que reduce el estrés.
  3. Citas sin pantallas: Prohibido el celular. Dediquen una hora a la semana a hablar de sus sueños, miedos o planes, no de logística del hogar ni de problemas.
  4. Reintroducir el contacto físico no sexual: Tomarse de la mano, un masaje en los hombros o dormir abrazados. Según la hormona del vínculo, esto reconstruye la intimidad básica necesaria para el deseo.
  5. El juego de las 36 preguntas: Utilicen el cuestionario del psicólogo Arthur Aron diseñado para generar intimidad acelerada. Volver a conocerse es fascinante.
  6. Sorpresas de “baja inversión, alto impacto": Una nota en el espejo, su postre favorito sin que sea una fecha especial. El reconocimiento diario es el combustible del amor.
  7. Terapia de pareja “preventiva": No esperen a que el barco se hunda. Un mediador profesional puede darles herramientas de comunicación que ni se imaginan.
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Si todavía hay cariño y respeto, vamos a soplarle a ese fuego con 7 técnicas que sacarán a tu relación de la zona de confort.

Getty Images

Dato Cosmo

Cuando te acostumbras a lo bueno y dejas de valorarlo, combatirlo requiere intención, no solo “ganas”. La pasión es un músculo, ¡hay que entrenarlo! A esto se le llama “habituación hedónica”.

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