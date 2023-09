Toma nota de la relación de Hardin Scott y Tessa Young en After y descubre si estás en una relación tóxica

Las relaciones tóxicas se han vuelto uno de los mayores clichés en el mundo literario; Culpables, Tres metros sobre el cielo y After son el claro ejemplo. Esta última saga se ha convertido en una de las adaptaciones más exitosas en el mundo cinematográfica; Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford fueron los encargados de darle vida a Hardin Scott y Tessa Young, respectivamente, en las películas de After. Aunque los personajes son muy queridos entre la audiencia, no se puede pasar por alto que hay mucha toxicidad de por medio en su relación.

Si te estás preguntando si tú también te encuentras en una relación tóxica pero no sabes cómo determinarlo, te dejamos algunas actitudes características del conflictivo romance de Hardin Scott y Tessa Young.

After: ¿qué tan tóxica es tu relación basándote en Hardin Scott y Tessa Young

Comunicación negativa

Si la mayoría de las conversaciones con tu pareja terminan en peleas, gritos, faltas de respeto o silencios prolongados, es una señal de que su comunicación en pareja es problemática.

Control excesivo

Si tu pareja controla aspectos de tu vida como con quién te relacionas, cómo te vistes, a dónde vás o cómo gastas tu dinero, estás experimentando un control excesivo.

Diamond Films

Manipulación emocional

Si tu pareja utiliza la manipulación emocional, como el chantaje, para obtener lo que quiere de ti, es una clara señal de toxicidad.

Falta de apoyo emocional

En una relación saludable, tu pareja debe ser una fuente de apoyo emocional. Si te sientes menospreciado, ignorado o criticado constantemente en lugar de recibir apoyo en momentos difíciles, esto es un indicio de toxicidad.

Diamond Films

Desigualdad en el poder y la toma de decisiones

En una relación sana, el poder y la toma de decisiones se comparten de manera equitativa. Si uno de los dos tiene el control total y la otra persona se siente impotente, es una señal de que tu relación es tóxica.

Falta de respeto y límites personales

El respeto mutuo y el establecimiento de límites personales son fundamentales en cualquier relación. Si tu pareja no respeta tus límites o te falta al respeto de cualquier manera, es una señal más de toxicidad.

After: ¿qué tan tóxica es tu relación basándote en Hardin Scott y Tessa Young

After para siempre, la quinta película de la saga romántica basada en las novelas de Anna Todd, y protagonizada por Hero Fiennes Tiffin y Josephine Langford, regresa a las salas de cine este 14 de septiembre.