7 tipos de pezones y lo que cada uno dice de tu sensibilidad.

Miremos al espejo sin prejuicios. Todas sabemos que los pechos son el epicentro de mucha de nuestra energía sexual, pero ¿sabías que la forma de tu pezón es como una huella digital erótica? No todos los botones se aprietan igual. Entre pezones planos, protuberantes o invertidos, cada uno guarda un secreto sobre cómo viaja la señal de placer hasta tu cerebro.

La sexología moderna y la dermatología coinciden en que no existe el pezón “perfecto”, sino una diversidad funcional fascinante. El pezón protuberante suele ser el más común y tiende a reaccionar rápido al frío o al tacto, indicando una conexión nerviosa muy activa. Por otro lado, los pezones planos o invertidos, o que se meten hacia adentro, a menudo son percibidos erróneamente como “menos sensibles”, pero la realidad es que, al estar protegidos por el tejido circundante, cuando se estimulan correctamente pueden disparar orgasmos de pecho mucho más intensos debido a la acumulación de terminaciones nerviosas no desgastadas.

También existen los pezones vellosos o los que presentan glándulas de Montgomery (esos pequeños bultitos en la areola) que, según ginecólogos, son señal de una hidratación natural perfecta y una alta receptividad hormonal.

No existe el pezón “perfecto”, sino una diversidad funcional fascinante. Getty Images

La clave del placer aquí no es la forma, sino la técnica: mientras que el pezón protuberante ama la succión, el plano o invertido responde mejor a la presión rítmica en la areola. Conocer tu tipo te permite guiar a tu pareja para que deje de adivinar y empiece a acertar. Recuerda que el pezón está directamente conectado con la liberación de oxitocina, la hormona del amor y el clímax; entender tu tipo es entender tu capacidad de explotar.

Dato Cosmo

¿Sabías que existe el “orgasmo de pezón”? Al estimular esta zona, se activa la misma corteza somatosensorial en el cerebro que se enciende con la estimulación del clítoris. No es imaginación, es ciencia; si aprendes a masajear tus areolas en círculos lentos antes de la acción, estarás precalentando tu sistema nervioso central. Aprende más aquí.