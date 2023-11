Te decimos cuáles son las 7 cosas que debes evitar en tu relación romántica para evitar que el amor llegue a su fin

¿Sientes que tu relación está llegando a su fin? La comunicación, la confianza y la fidelidad son clave para que un noviazgo o matrimonio funcione, pero cuando estos elementos comienzan a faltar, la estabilidad puede desmoronarse. ¿Cuáles son las actitudes y prácticas que matan una relación? Aquí te las enlistamos...

7 Cosas que matan una relación

El desinterés

Dejar de preocuparse por lo que le gusta o le interesa al otro es una forma segura de terminar la relación. Los pequeños detalles, como preguntar cómo le fue en el trabajo, cómo se siente o qué cosas le apasionan, pueden ayudar a fortalecer el vínculo romántico entre dos personas.

¿Puedo hablar de mis necesidades con mi pareja? Getty images

Las mentiras

Cuando hay engaños y mentiras de por medio es muy difícil que la confianza vuelva a ser un pilar en la relación. La falta de honestidad rompe lazos y conexiones entre dos personas y es muy difícil. No importa el tamaño de la mentira, la decepción es la misma.



Los celos

En cierta medida, los celos suelen ser normales y representan un miedo. Por ejemplo, cuando amas mucho a alguien, tu necesidad de celarlo en realidad puede ser un temor inmenso a perder a esa persona. Sin embargo, cuando los celos se vuelven incontrolables y excesivos, se vuelven un problema en la relación.

“Los celos no son equivalentes al amor, así que no necesariamente deben estar presentes en la vida de una persona. Esto quiere decir que no porque sientas celos significa que es por amor, quizá más bien son miedos”, explica Paulina Millán, la directora del Instituto Mexicano de Sexología.

7 Cosas que matan una relación Fotoo: Getty images

El orgullo

¿Por qué jugar a ver “quién puede más”? El orgullo se termina traduciendo en desinterés, y el desinterés termina alejando irremediablemente a las personas. Recuerda que el orgullo separa más que la distancia.



Falta de comunicación

Cuando una pareja no se escucha ni se expresa de forma correcta, se generan problemas de comunicación, lo que resulta en distanciamiento emocional, problemas de autoestima, irritabilidad, tristeza y soledad.

La traición

Las rupturas de promesas y el mal uso de la confianza que se ha depositado en una relación destruye vínculos sentimentales. Las traiciones dejan cicatrices que difícilmente pueden ser borradas.



La distancia

Aunque es posible mantener una relación de lejos, la distancia implica una separación física, y esta falta de contacto en ocasiones genera infidelidad, frialdad, distanciamiento emocional y desconfianza.