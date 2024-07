No todo se resume al ámbito sexual, la personalidad tiene mucho que ver en la excitación de un hombre

Para que una mujer excite a un hombre no necesariamente tenemos que hablar de actividad sexual. Si bien la excitación es la segunda fase de una respuesta sexual, esta activación general fisiológica y psicológica del organismo en el ser humano también puede hacerse presente mediante otras acciones que no corresponden al plano sexual.

Existen ciertas actitudes y características —no sexuales— de las mujeres que suelen excitar a los hombres, te decimos cuáles son...

7 Cosas (no sexuales) de las mujeres que excitan a los hombres

Confianza

Una mujer segura de sí misma, que sabe lo que quiere y que no le teme al qué dirán suele resultar muy atractiva ante el sexo masculino. Son mujeres que sonríen ante la adversidad y que no dejan que la timidez o el miedo a no agradar se apodere de ellas.

7 Cosas (no sexuales) de las mujeres que excitan a los hombres

Sentido del humor

Una mujer con la capacidad para hacer reír a los demás resulta tener un imán para los hombres. No todas las personas pueden ver la vida con humor, y debido a que es contagioso, las mujeres sonrientes y bromistas tienden a ser muy agradables.

Inteligencia

No todo es el físico o el sentido del humor, la intelectualidad y la habilidad para mantener una conversación profunda e interesante es la debilidad de muchos hombres. Que una mujer sea culta y esté informada sobre diversos temas de conversación es básico para que un hombre sienta excitación.

7 Cosas (no sexuales) de las mujeres que excitan a los hombres Getty Images

Independencia

Por lo general, que una mujer sea independiente indica madurez, lo que resulta ser muy atractivo para los hombres. Usualmente son mujeres que tienen un trabajo estable y una carrera consolidada; no dependen de nadie más para tener la vida de sus sueños.

Madurez

Una mujer madura sabe lo que vale y no necesita la validación de los demás para sentirse guapa, poderosa y libre. Este rasgo de personalidad resulta ser interesante y muy excitante para los hombres, sobre todo para aquellos que buscan una mujer sepa lo que quiere.

7 Cosas (no sexuales) de las mujeres que excitan a los hombres Prime Video

Estilo personal

Que sean auténticas y que tomen en cuenta su cuidado personal es un punto a favor. El estilo único resulta ser muy llamativo, sobre todo cuando van a contracorriente de las tendencias.

Habilidades y talentos

Que una mujer destaque y sea excepcional en algo en específico, ya sea arte, cocina, deporte, etc, puede ser muy atractivo y excitante para los hombres.