6 tipos de hombres que pueden atraer casi a cualquier mujer.

Todas tenemos un “tipo”, pero hay ciertos hombres que le llegan directo a nuestra atención. No siempre es la cara de modelo o el abdomen de acero; a veces es una mezcla de seguridad, misterio y esa energía que te hace decir: “necesito conocerlo”. La psicología dice que no es casualidad, sino arquetipos que activan interruptores biológicos en nosotras. Estos son los 6 tipos de hombre para que identifiques cuál es tu debilidad... o cuál te está rondando en este momento.



El “intelectual relajado": No es el sabelotodo aburrido, es el hombre que tiene conversación, cultura y una visión del mundo propia, pero sin pretensiones. Según la Dra. Helen Fisher, la inteligencia es un indicador de “buenos genes” y adaptabilidad, lo que lo vuelve extremadamente sexy para una mujer que busca profundidad. El “protector moderno": Es ese hombre que te hace sentir segura sin ser posesivo. Tiene una energía masculina sólida, es caballeroso por convicción y sabe resolver problemas. La psicología evolutiva explica que buscamos inconscientemente esta estabilidad como refugio emocional. El “bad boy” con causa: El rebelde, el que no sigue las reglas pero tiene un código de honor. Su atractivo radica en los altos niveles de testosterona que proyecta, lo cual, según estudios de la Universidad de Columbia, se asocia con la confianza y el coraje, rasgos irresistiblemente primarios. El “creativo apasionado": Ya sea músico, artista o emprendedor, el hombre que ama lo que hace con intensidad es un imán. La pasión es contagiosa y proyecta una vida llena de emociones, algo que a las mujeres Cosmo nos encanta para salir de la rutina. El “hombre con inteligencia emocional": Este es el nuevo crush global. El que sabe escuchar, valida tus sentimientos y no le teme a la vulnerabilidad. Según el psicólogo Daniel Goleman, la empatía es el rasgo que garantiza relaciones a largo plazo más satisfactorias. El “misterioso silencioso": El que no lo cuenta todo en la primera cita. El misterio genera curiosidad y, como dice el experto en seducción Robert Greene, lo que no podemos descifrar de inmediato nos mantiene obsesionadas intentando completar el rompecabezas.

La psicología dice que no es casualidad, sino arquetipos que activan interruptores biológicos en nosotras. Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “Efecto Halo”. Cuando un hombre posee uno de estos rasgos de forma muy marcada, tendemos a atribuirle otras cualidades positivas automáticamente. ¡Ojo ahí! No por ser guapo y misterioso significa que sea emocionalmente responsable.