6 señales de un “situationship” que muchas confunden con una relación real

Seguro ya sabes de qué hablamos, aunque no le hayas puesto nombre: esa zona gris entre “andamos” y “somos algo serio”, donde hay intimidad, mensajes todos los días y hasta pláticas profundas, pero sin que nadie se anime a ponerle nombre a lo que están viviendo, porque ni son amigos ni son pareja, sino algo que flota en el limbo. Y si llevas semanas o meses tratando de descifrar en qué andas con esa persona, este artículo es justo para ti.

¿Qué es exactamente un “situationship”?

Es justo lo que suena, una mezcla de “situación” y “relación”, donde comparten tiempo, cariño y hasta rutinas de pareja, pero evitan a toda costa la conversación de "¿qué somos?”, como si nombrarlo fuera a romper la magia. Y aunque a veces se presenta como algo liberador, sin presión, sin etiquetas y sin compromiso, la realidad es que puede convertirse en un desgaste emocional serio cuando una de las dos personas sí quiere algo más y la otra sigue prefiriendo la ambigüedad.

1. No hay una conversación clara sobre “qué somos”

Si cada vez que intentas sacar el tema lo esquiva, cambia de conversación o te sale con un “no sé, vamos viendo cómo fluye”, ahí tienes tu primera señal, porque en una situationship evitar la etiqueta no es casualidad, sino parte de la dinámica que mantiene todo cómodo para quien no quiere comprometerse.

2. Los planes a futuro nunca se mencionan

Nada de “el próximo verano deberíamos ir a tal lado” ni de proyectar más allá del fin de semana que viene, y si notas que la relación vive únicamente en el presente, y que cualquier intento tuyo de hablar de futuro se siente incómodo para la otra persona, ahí hay una bandera que vale la pena tomar en serio.

3. La comunicación es inconsistente

Un día te escribe todo el día como si no existiera nadie más, y al siguiente desaparece sin explicación, y no, no es que “ande ocupado": esa inconsistencia suele ser una forma de mantener la conexión viva sin comprometerse realmente a sostenerla.

4. No te presenta con su círculo cercano

Llevan tiempo viéndose, pero nunca has conocido a sus amigos, y mucho menos a su familia, y aunque puede sonar a detalle menor, normalmente es señal de que para esa persona esta conexión todavía no entra en la categoría de “algo serio que vale la pena integrar a su vida”.

5. La intimidad avanza más rápido que el compromiso emocional

La cercanía física, o incluso emocional, puede sentirse súper real, pero eso no significa que exista compromiso detrás, porque la intimidad sin definición clara es justo una de las características que más se repiten en este tipo de vínculo.

6. Sientes que estás “esperando permiso” para llamarlo relación

Si te descubres midiendo cada mensaje, buscando señales de que “ya somos algo” antes de atreverte a decirlo en voz alta, vale la pena que te preguntes por qué necesitas su aprobación para nombrar algo que tú ya sientes que es real.

¿Qué hacer si te identificaste con estas señales?

Primero, respira, porque esto no significa que hiciste algo mal ni que la conexión que sientes no era real, sino que es momento de tener una conversación honesta contigo misma y con esa persona. Pregúntate qué necesitas de verdad, ya sea claridad, compromiso o exclusividad, y comunícalo directamente sin miedo a “arruinar el ambiente”, porque si después de esa charla la ambigüedad sigue exactamente igual, eso también te está dando información valiosísima sobre si esta situación te conviene o no.

Al final del día, mereces algo que no tengas que estar descifrando todo el tiempo.