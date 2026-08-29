6 errores que cometes al intentar salvar una relación y podrían alejarlo más

Cuando una relación está en crisis, el miedo a una ruptura definitiva te puede llevar a cometer errores desesperados que, en lugar de fortalecer el vínculo, generan mayor distancia con la pareja.

Identificar los errores que pueden estar afectando la estabilidad de tu relación, permite establecer límites saludables y fomentar una relación basada en comunicación, respeto y reciprocidad que fortalezca el vínculo.

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Los errores que debes evitar al tratar de salvar tu relación

Estos intentos desesperados por recuperar tu relación y sentir cerca a la otra persona, podrían convertirse en errores que pueden alejarlos más y poner fin a tu relación mucho más rápido, y por eso debes identificarlos y evitarlos.

Insistir en hablar todo el tiempo

Buscar una conversación para solucionar los problemas es saludable, pero hacerlo de manera repetitiva puede resultar abrumador, y si la otra persona necesita tiempo para procesar lo ocurrido, presionarla puede hacer que se cierre todavía más.

Intentar cambiarlo

Cuando existe miedo a perder la relación, es fácil pensar que si la pareja modifica ciertas conductas todo volverá a funcionar; sin embargo, tratar de controlar su personalidad, amistades, decisiones o forma de pensar puede generar resentimiento y hacer que se sienta poco aceptado.

Echarle en cara todo lo que has hecho por él

Frases como “después de todo lo que hice por ti” pueden surgir desde la frustración, pero difícilmente ayudan a reconstruir una relación, pues convertir los esfuerzos, detalles o sacrificios en una especie de deuda emocional puede hacer que la otra persona se sienta culpable en lugar de motivada a quedarse.

Los errores que debes evitar al tratar de salvar tu relación Getty Images

Provocar celos para llamar su atención

Publicar fotografías con otras personas, presumir que tienes nuevos pretendientes o intentar despertar sus celos puede parecer una estrategia para demostrarle que podría perderte, pero en realidad, puede generar desconfianza, enojo o la impresión de que estás jugando con sus emociones.

Olvidarte de tus propias necesidades

Salvar una relación no debería significar olvidarte de ti, aceptar constantemente situaciones que te hacen sentir incómoda, renunciar a tus límites o modificar completamente tu vida por mantener a alguien a tu lado puede terminar provocando frustración y dependencia emocional.

Querer solucionar todo de inmediato

No todos los problemas tienen una solución instantánea, después de una discusión, una ruptura de confianza o una etapa de distanciamiento, reconstruir el vínculo puede requerir tiempo, y pretender que todo vuelva a ser como antes de un día para otro puede generar más presión y nuevas discusiones.

Recuerda que reconstruir una relación requiere escuchar, respetar límites y reconocer errores, mientras que presionar, controlar o manipular puede generar aún más distancia.