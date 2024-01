Si para tener relaciones sexuales necesitas forjar un vínculo emocional previamente, quizá seas demisexual

La demisexualidad es una de las orientaciones sexuales de las que menos se habla. Esta se presenta cuando una persona le da prioridad a los vículos emocionales sobre los sexuales, es decir, si no existe un lazo sentimental, no existirá una atracción corporal. Es importante mencionar que una persona demisexual puede sentirse atraída por hombres, mujeres, personas no binarias o trans, porque lo importante en esta orientación es la conexión emocional.

Javier Ibarreche, Evan Rachel Wood, Shailene Woodley, Megan Fox y Camila Araiza son algunas de las celebridades que se han declarado demisexuales. ¿Cómo puedes saber si tú también perteneces a esta orientación sexual? Estas son las posibles señales...

5 Señales que indican que podrías ser demisexual

No te gusta el sexo casual

Para que te llame la atención tener sexo, necesitas conocer previamente a la persona con la que tendrás intimidad y tener un vínculo emocional con él o ella. No te excita el hecho de conectar a nivel sexual con un desconocido, pues para ti es vital que existan emociones y sentimientos de por medio.

Falta de conexión sexual

Tú te inclinas por la conexión emocional, pues sueles experimentarla con mucha más frecuencia que la sexual. Es decir, tienes la capacidad de compartir pensamientos, experiencias y sentimientos de forma fácil, profunda y significativa. Para ti es más importante ser escuchada y valorada que sentir atracción física o sexual.



Te gusta, pero no te atrae sexualmente

Aunque lo creas imposible, a las personas demisexuales les puede gustar una persona, pero esto no necesariamente implica que sientan una atracción sexual hacia ella. El deseo puede llegar a existir después de mucho tiempo, pero únicamente si se ha establecido un vínculo emocional previamente.

Te enamoras con facilidad de tus amigos

Al tener una amistad sincera, honesta y muy estrecha, comienzas a confundir tus emociones y tiendes a enamorarte de tu amigo(a). Crees que toda buena amistad puede convertirse en una relación prometedora debido a la fuerte conexión emocional que se ha creado entre esa persona y tú.



Te dicen que eres conservador(a)

Debido a que el sexo no es una de tus prioridades y no sueles tener una vida íntima activa, los demás te tienen en un concepto conservador, aunque esto no tiene que ver con motivos morales o religiosos, sino más bien por una falta de atracción sexual.