5 señales que envías a tu ex con el contacto cero

El contacto cero comunica más de lo que crees: estas son las 5 señales que recibe tu ex sin decirle una sola palabra

La única manera de superar una relación de apego es a través del contacto cero, que básicamente es una estrategia para romper completamente el vínculo emocional y físico con una persona que ha sido perjudicial o tóxica en tu vida.

La lejanía del contacto cero implica eliminar cualquier forma de comunicación o interacción directa o indirecta con esa persona por lo que debes evitar interacciones en redes sociales, coincidencias en salidas con amigos en común o convivencias con su familia.

Objetivos del contacto cero

Cuando terminas una relación es altamente probable que haya preguntas que se quedaron y se quedarán sin respuesta por propia salud emocional, por ello es importante que te blindes de cualquier oportunidad de vulnerabilidad, precisamente, estos son los objetivos de implementar el contacto cero:



Proteger tu salud emocional y bienestar.

Evitar recaídas en patrones negativos.

Facilitar el proceso de duelo y sanación.

Establecer límites claros y saludables.

Recuperar el control sobre tu vida y tus emociones.

Formas de implementar el contacto cero

Estas son las estrategias que debes considerar para implementar el contacto cero, aunque parezca imposible, debes tomarlas en cuenta si realmente estás decidida a soltar:



Bloquear números de teléfono, redes sociales o cualquier otro medio a través del cual te pueda contactar

o cualquier otro medio a través del cual te pueda contactar No responder a mensajes, llamadas o correos electrónicos , aunque sientas ansiedad por hablar con él o ella.

, aunque sientas ansiedad por hablar con él o ella. Evitar lugares y situaciones que puedan llevar a encuentros , desafortunadamente tendrás que cambiar de circulo social para evitar cualquier tipo de contacto.

, desafortunadamente tendrás que cambiar de circulo social para evitar cualquier tipo de contacto. No hablar sobre la persona con amigos o familiares , evita recibir información sobre tu ex, sobre todo si él o ella ya está saliendo con alguien más.

, evita recibir información sobre tu ex, sobre todo si él o ella ya está saliendo con alguien más. No buscar información sobre la persona en línea, aunque no es contacto directo, tener información sobre esa persona podría orillarte a tener una recaída.

La única forma eficaz de superar un apego es a través del contacto cero Getty images

Mensajes que le envías a tu ex cuando estableces y respetas el contacto cero

Si no puedes con la ansiedad y la angustia de saber qué está haciendo tu ex y cómo la está pasando desde que te fuiste de su vida, hoy en Cosmopolitan tenemos para ti los mensajes que está recibiendo tu ex con el contacto cero.

Has recuperado el control

Tu ex sabe que si quisieras buscarlo, también sabes dónde y cómo encontrarlo porque ya ha pasado antes, por lo tanto demuestras que ya no estás desesperada por su atención y has retomado el control de tu vida y de tus emociones lo cual le llena de intriga.

Estás bien si él o ella

Al tener el control de la distancia le demuestras que puedes vivir y ser feliz sin él o ella y eso genera curiosidad e intriga.

Recupera tus metas y sueños Getty images

Ya no eres dependiente emocional

Gracias al contacto cero tu ex nota que perdido el control sobre ti y ahora estás enfocada en tu crecimiento individual y eso te hace más atractiva. La cosa se pone mejor cuando se entera de tu glow up.

Le das espacio para reflexionar

Cuando te alejas definitivamente después de ser dependiente emocional le permites a tu ex un espacio de reflexión sobre lo que significa perderte y perder tu atención. Esto lo puede poner a dudar sobre su decisión.

Has cambiado y estás creciendo

Aunque sí es un objetivo secundario que tu ex sepa todo lo que perdió, el principal objetivo del contacto cero es recuperarte a ti misma, eso le hará pensar a tu ex que además de perder el control sobre ti, se está perdiendo de una nueva versión más interesante.