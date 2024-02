¿Mueres por saber si le gustas al hombre de tus sueños? Es muy fácil determinarlo con esta serie de preguntas

¿Cómo saber si le gustas a un hombre? Determinar si le atraes a alguien del sexo opuesto puede resultar ser una tarea nada sencilla debido a que a ellos les cuesta más trabajo hablar sobre sus sentimientos que a las mujeres. Si bien puedes darte una idea de sus emociones a través de su lenguaje corporal, también hay una serie de preguntas que puedes plantearte y responder para descubrir si le gustas a ese hombre que te quita el sueño.

5 Preguntas que debes responder para descubrir si le gustas a un hombre

1. ¿Cuando lo miras fijamente, ¿cómo reacciona?

Si notas que al hacer contacto visual con él se pone nervioso, se sonroja, o bien, te mira de la misma forma sin sentirse intimidado, es posible que sea porque tu mirada le genera una explosión de emociones. Por el contrario, si nunca detiene sus ojos en ti o simplemente te sonríe amistosamente y retira su mirada en cuestión de segundos, posiblemente no le intereses de forma romántica.

5 Preguntas que debes responder para descubrir si le gustas a un hombre Netflix

2. Cuando te quedas sola por un momento, ¿qué hace?

Si no duda en acercarse a ti en el momento en el que nota que te encuentras sola, es porque estaba deseando estar cerca de ti desde hace mucho tiempo. Es posible que aproveche ese momento para platicar contigo y descubrir más cosas sobre ti. Por el contrario, si no te aborda para iniciar un diálogo a pesar de que te encuentres completamente sola, es porque quizá le dé pena, o bien, porque sencillamente no le interesas.

3. ¿Cómo reacciona cuando le cuentas algo de tu vida?

Si te pone total atención, se interesa por cada simple detalle de tu conversación y te pregunta más cosas al respecto, es porque definitivamente le importas o le gustas. Si suele darte su opinión o consejo, es probable que te vea como amiga, pero si cambia radicalmente de tema, lamentamos decirte que no le interesas en el plano romántico a ese hombre.

5 Preguntas que debes responder para descubrir si le gustas a un hombre

4. Si están en una fiesta o reunión y otro hombre se acerca para coquetear contigo, ¿cómo reacciona?

Si interrumpe de forma amable tu conversación para llevarte a otro lado con alguna excusa que no es creíble, pero sí muy tierna, es porque sintió celos de la interacción que estabas teniendo con aquel hombre. Si se trata de alguien a quien le gustas, pero es muy tímido u orgulloso, quizá solo te mirará a la distancia con muchos celos. Si por el contrario se alegra por ti y te da tu espacio, quiere decir que solo te ve como amiga.

5. ¿Cada cuánto te escribe?

Si diariamente se interesa por saber cómo estás, te reacciona en Instagram o te llama para preguntar cómo va tu día, posiblemente le gustes. Cuando un hombre no está interesado de forma romántica en una mujer, sencillamente evita tener contacto con ella.