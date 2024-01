Dejemos de hacernos falsas expectativas de cómo debe ser una verdadera relación sexual...

No hay reglas que dictaminen cómo es una buena relación sexual; cada encuentro íntimo es diferente y cambia de acuerdo a la conexión que se tiene con cada persona. Sin embargo, las películas románticas han creado una falsa expectativa de lo que es el acto sexual, provocando que en la vida real nos sintamos incómodos, decepcionados e incluso humillados cuando algo no sale a la perfección con nuestra pareja sexual.

5 Cosas que se piensan sobre el sexo vs lo que en realidad es

Debe terminar con un orgasmo

En las películas románticas y libros eróticos se habla de la relación sexual perfecta, aquella en la que la pareja tiene un orgasmo simultáneo al finalizar el acto. Sin embargo, en la vida real no necesariamente se debe concluir la acción con un orgasmo o eyaculación, pues estos procesos no deberían ser considerados como los objetivos principales de la práctica sexual. Así que no te presiones, es completamente normal si no terminas una sesión de sexo con un orgasmo.

5 Cosas que se piensan sobre el sexo vs lo que en realidad es Getty images

Debe presentarse de forma espontánea

Claro que la espontaneidad le aporta misterio y adrenalina a los encuentros sexuales, sobre todo si son en lugares prohibidos. Sin embargo, en algunas ocasiones no está mal programar las prácticas sexuales, sobre todo entre la parejas que cuentan con horarios limitados y agendas apretadas que deben cumplir día con día.



Mientras más dure, es mejor

No se necesita de horas y horas de penetración y estimulación para que una sesión de sexo sea considerada “correcta”. Un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine en 2008 y realizado por los terapeutas sexuales, Corty y Guardini, nos dio una idea del tiempo que debe durar el sexo para que sea “adecuado":



Corto: 1 a 2 minutos

Adecuado: 3 a 7 minutos

Deseable: 7 a 13 minutos

Largo: Más de 30 minutos

5 Cosas que se piensan sobre el sexo vs lo que en realidad es Getty Images

El sexo solo es penetración

Mentira. La conexión emocional y espiritual, así como las caricias, tales como besos y abrazos, también forman parte de un encuentro íntimo. El sexo también es gemir, tocar, lamer, susurrar y conectar.



No debe haber imperfectos

No todo debe ser tan romántico y perfecto como en las películas, somos humanos y es posible y perfectamente normal que se escapen flatulencias, que se presenten malos olores corporales, que te venga la regla, que se te enrede el pelo, que sudes y que se te corra el maquillaje.