5 cosas no obvias que debes notar en un hombre cuando apenas empiezan a salir

Las primeras semanas con alguien nuevo son de las más reveladoras de toda una relación, y no por lo que la persona dice, sino por lo que hace cuando todavía no está intentando impresionarte. Estas son las cinco señales no obvias que los psicólogos recomiendan observar antes de que el enamoramiento nuble la perspectiva.

Cómo trata a las personas que no pueden hacer nada por él

El mesero, el cajero, la persona que atiende en el estacionamiento: cómo alguien trata a quienes no tienen poder en una situación dice mucho más sobre su carácter real que cómo te trata a ti en una cita donde sí tiene motivación para impresionarte. La amabilidad consistente con desconocidos es uno de los indicadores más confiables de empática genuina que existen.

Si escucha para responder o escucha para entender

Hay una diferencia enorme entre alguien que espera su turno para hablar y alguien que realmente procesa lo que le estás diciendo. Las preguntas de seguimiento, recordar detalles de conversaciones anteriores y conectar lo que dices con lo que ya sabe de ti son señales de que hay atención genuina detrás, no solo interés en el momento.

Cómo maneja las cosas pequeñas que no salen como esperaba

Un plan cancelado, un restaurante cerrado, una espera más larga de lo previsto: las pequeñas frustraciones revelan el patrón de manejo emocional de una persona de forma mucho más honesta que los grandes momentos. Alguien que reacciona con irritación o con necesidad de controlar ante imprevistos menores está mostrando exactamente cómo va a reaccionar ante los grandes.

Si su comportamiento es consistente en todos los contextos

¿Es la misma persona cuando está con sus amigos, cuando habla con su familia y cuando está solo contigo? La consistencia entre contextos es una señal de autenticidad y estabilidad emocional. Los cambios de personalidad muy marcados según con quién esté son una señal de alerta que vale la pena tomar en cuenta antes de que la relación tenga más peso.

Cuánto espacio ocupa y cuánto te da

Alguien que desde el principio quiere saber dónde estás a toda hora, que se molesta cuando no respondes de inmediato o que hace comentarios sobre tus planes con otras personas puede leerse como “muy interesado”, pero la psicología del apego lo describe de otra forma: como una señal temprana de dinámica de control que generalmente se intensifica con el tiempo. El interés genuino no necesita monopolizar tu atención desde la primera semana.