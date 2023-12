5 atrevidos lugares para disfrutar en pareja en la CDMX

Pasar tiempo en pareja es indispensable para mantener viva la llama del amor, disfruten juntos estos atrevidos lugares en la CDMX

La rutina y la monotonía pueden estarse apropiando de tu relación y es momento de ponerles un freno para reavivar la llama del amor y es que, no sólo se trata de salir juntos, se trata de pasar tiempo a solas y disfrutar de todo lo que la CDMX tiene para ustedes.

La vida de pareja puede tornarse aburrida después de cierto tiempo juntos, cuando las responsabilidades se adueñan de nuestros pensamientos y dejamos nuestras relaciones en el olvido: date un tiempo para pasar momentos con tu amorcito. Hoy en Cosmopolitan tenemos para ti 5 atrevidos lugares para disfrutar en pareja.

La casa de la lujuria

Este increíble lugar ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo tiene para ustedes una aventura sinigual donde podrán experimentar cosas nuevas siempre bajo su consentimiento y con límites previamente establecidos, ya que al llegar les asignarán una pulsera que indica a otros visitantes hasta dónde están dispuestos a llegar.

Ubicación: Laguna de Mayran 432, Anáhuac I Secc., Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo, 11320 Ciudad de México, CDMX

Horario:

Miércoles 6 p.m.–12 a.m.

Jueves 9 p.m.–3 a.m.

Viernes 10 p.m.–4 a.m.

Sábado de 10 p.m.–4 a.m.

Alpino bubble gamping

Al sur de la Ciudad de México, en la zona boscosa del Ajusco, tú y tu pareja pueden disfrutar la noche en un hotel burbuja que les hará ver las estrellas, literalmente.

Además de ofrecer habitaciones en forma de burbuja para disfrutar una noche súper romántica, en Alpino bubble gamping también ofrecen paseos en bici, cine, senderismo, telescopios para disfrutar la noche y fogatas románticas.

Baños Señorial

Si quieren salir de lo convencional y además disfrutar una relajante y caliente sesión de spa, Baños Señorial es una excelente opción.

Se encuentran ubicados en Isabel la Católica 92, en el centro de la CDMX. Tienen un horario de lunes a domingo de 6 de la mañana a 9 de la noche.

Santa Fe Hotel y Villas

En Santa Fe hay una increíble -y económica- opción para devolverle la pasión a tu relación. En Santa Fe Hotel y Villas podrán disfrutar de servicio de bar 24 horas. Las habitaciones tienen un excelente sistema de iluminación que potencializará su experiencia romántica.

Está ubicado en el km 132 de la carretera a Toluca, Santa Fe, CDMX. Hay habitaciones desde $470.

Parker & Lenox

Si lo que prefieren es echar trago y escuchar jazz, este increíble bar oculto en la CDMX les refrescará la llama del amor por su ambiente propicio para el romanceo.

Está inspirado en uno de esos clásicos sitios neoyorquinos de los años 30’s donde la música y el amor hacen match en una experiencia sinigual.

Está ubicado en Milán 14 col. Juárez.