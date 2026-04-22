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Amor y Sexo

4 posiciones en la cama para mujeres con dolor de espalda

Que un tirón muscular no arruine tu noche. Te revelamos las posturas más placenteras y seguras para cuidar tu columna sin perder la pasión.

Abril 22, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer con dolor de espalda

4 posiciones en la intimidad para mujeres con dolor de espalda.

Getty Images

Aceptémoslo: después de los 25 años, o de un día intenso de gym, la espalda empieza a quejarse por todo. Pero tener un dolor lumbar no debería ser una sentencia de celibato. Tener intimidad, de hecho, libera endorfinas que funcionan como analgésicos naturales, siempre y cuando no estés haciendo acrobacias que empeoren la lesión. Vamos a enfocarnos en el placer inteligente con estas posiciones que cuidan tu columna mientras te llevan al cielo.

  1. La cuchara con soporte: Es la posición reina según la Asociación de Fisioterapia. Al estar de lado, la columna no carga peso y la pelvis está relajada. Tip extra: Coloca una almohada entre tus rodillas para alinear la cadera y evitar la rotación lumbar. Es ideal para una estimulación clitoridiana lenta.
  2. El misionero “modificado": Olvida estirar las piernas. Mantén las rodillas flexionadas y coloca un cojín firme bajo tu zona lumbar. Esto mantiene la curvatura natural de la espalda y reduce la presión de los discos intervertebrales durante el empuje.
  3. Ella arriba: En lugar de estar en cuatro puntos, apoya tus antebrazos y pecho sobre una pila de almohadas o el borde de la cama. Al mantener la espalda recta y apoyada, transfieres el esfuerzo a las piernas y glúteos, dejando que él lleve el ritmo sin lastimarte.
  4. El sillón erótico: Sentada sobre él en una silla firme o en el borde de la cama. Esta posición vertical permite que tu espalda descanse contra el respaldo o que uses tus pies como anclaje, dándote control total del ángulo de penetración sin arquear la zona lumbar.
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Tener intimidad, de hecho, libera endorfinas que funcionan como analgésicos naturales.

Getty Images

Dato Cosmo

Un estudio de la Universidad de Waterloo descubrió que la posición de “la cuchara” es la que menos tensión genera en los músculos de la espalda, reduciendo el riesgo de espasmos post coitales en un 60%. Tu placer no debe ser un sacrificio físico; escucha a tu cuerpo, ajusta el ángulo y no permitas que nada te detenga en la búsqueda de tu clímax.

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