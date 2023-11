4 Formas de revivir la chispa de la pasión

Hola, corazón. ¡Arriba ese ánimo! Tu relación saldrá adelante, es un episodio por el que muchas pasan. Por eso, esta columna la dedico a todas aquellas mujeres que no saben cómo revivir la chispa de una relación en la que hay problemas de comunicación. Recuerda que no estás sola, yo siempre estaré para ti.

Como coach de vida experta en relaciones quiero decirte que soy la persona correcta para guiarte en tu proceso, porque tengo 11 años con mi esposo (siete años de casada y cuatro de noviazgo). Si algo he aprendido es a hacer que el fuego no se apague, más porque toda relación siempre se va transformando y cambiando; pasa por distintas etapas.

Entonces, hay que entender que a lo largo de una relación la chispa evoluciona y no siempre sentirán las famosas “mariposas”. No digo que esté bien que tu pareja no te busque, sino que es mejor no pensar que la relación va en caída cuando en realidad se está transformando por el paso de los años: es un proceso natural.

Dicho esto, te comento que si hablan muy poco y tampoco se ven como antes, puedes aplicar los siguientes cuatro consejos para incrementar la chispa en tu relación.

Por Regina Carrot

Ten una comunicación abierta y honesta

Anímate a hablar con tu pareja sobre tus emociones y preocupaciones. Es importante que le expreses de manera clara y respetuosa cómo te sientes y qué necesitas en la relación. Por ejemplo, puedes decir: “Me siento triste cuando no hablamos mucho y no pasamos suficiente tiempo juntos. Me importas mucho y me gustaría encontrar maneras de fortalecer nuestra conexión.”

De esta manera, al expresar cómo te sientes, ya no se percibirá como un reclamo. Lo muestras como causa y efecto y eso le dará mucho más fuerza a la relación.



Dense tiempo de calidad

Encuentra momentos específicos en los que puedan estar juntos y disfrutar de actividades significativas. Puedes invitarlo a un date night semanal, reservar tiempo para hablar sin distracciones o planear una escapada de fin de semana juntos. Por ejemplo, podrías sugerir: “Vamos a apartar todos los miércoles por la noche para tener una cena especial y platicar sin interrupciones. Será nuestro tiempo para reconectar y disfrutar de nuestra compañía”.

Cómo revivir la chispa de la pasión en 4 pasos

Utiliza la tecnología de manera efectiva

No desistas; busca mantenerte conectada con él en los momentos en que no pueden estar juntos físicamente. Podrían establecer un tiempo específico para llamadas o videollamadas, enviar mensajes de texto o compartir fotos y videos significativos. Por ejemplo, comentar: “Intentemos hablar por teléfono al menos una vez al día para mantenernos actualizados en nuestras vidas y recordarnos cuánto nos importamos”. De esta manera no se pierde la conexión y, al establecer horarios o momentos del día, crean ese compromiso que les ayudará a sentir que su relación está de pie.



Fomenta intereses y hobbies comunes

Anima a tu persona a buscar actividades que les sea posible disfrutar juntos, incluso si están separados físicamente. Pueden descubrir una serie que les guste a ambos y ver episodios juntos, leer el mismo libro y discutirlo o hasta competir entre ustedes en juegos en línea. Eso ayuda a mantener la conexión y tener temas de conversación. Por ejemplo: “Vamos a elegir un libro que nos interese a ambos y, después de leerlo, podemos tener una plática sobre nuestros pensamientos y emociones relacionados con la historia”.

Cómo revivir la chispa de la pasión en 4 pasos Getty Images

Recuerda: estos consejos son solo sugerencias y cada persona y relación es única. Lo más importante es adaptarlos a la situación específica y necesidades individuales de la pareja. Aunque, sin duda, pueden ayudarte a fortalecer la comunicación y el vínculo emocional en tu relación, y trabajar juntos para encontrar soluciones que satisfagan a ambos.

Al final del día, mujer, si tú no te pones las pilas para volver a encender la chispa en tu relación, lamento decirte que el fuego que queda... se apagará.