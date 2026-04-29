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Amor y Sexo

4 formas de hablarle a un hombre

El poder no está en lo que dices, sino en cómo lo dices. Te enseñamos los códigos verbales para derretirlo con pura elegancia y picardía.

Abril 29, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer hablando con hombre al oído, mujer coqueteando en un bar

4 formas de hablarle a un hombre

Getty Images

A veces un susurro en el momento adecuado tiene más poder que cualquier lencería cara. No necesitas recurrir al dirty talk explícito para dejarlo sin aliento; la verdadera seducción es un baile de sugerencias, pausas y ese tono de voz que solo reservamos para la intimidad. Hoy te voy a enseñar a usar tu voz como un arma de seducción masiva para que, con solo un par de frases, lo tengas comiendo de tu mano y contando los minutos para estar a solas contigo. Prepárate, porque hoy vas a aprender a hablar el lenguaje del deseo.

  1. El susurro de proximidad: Según la antropóloga Helen Fisher, la proximidad física combinada con un tono de voz bajo activa el sistema nervioso simpático. No le hables de frente; acércate a su oreja, deja que sienta tu aliento y dile algo tan simple como: “No tienes idea de lo que me estás haciendo sentir hoy”. El contraste entre tu voz suave y el mensaje potente lo desarmará.
  2. La pausa dramática y el halago específico: No hables rápido. La lentitud proyecta seguridad y control. Usa frases que resalten su masculinidad de forma romántica: “Me encanta... [pausa mientras lo miras a los ojos] ...lo seguro que me siento cuando me abrazas así”. El psicólogo Robert Cialdini afirma que la validación específica crea un vínculo de reciprocidad inmediata; lo harás sentir como un héroe y querrá estar más cerca de ti.
  3. El desafío juguetón: La seducción es juego. Usa frases que lo reten intelectual y físicamente: “Me pregunto si eres tan valiente como pareces, o si solo es la fachada”. Según estudios sobre la psicología de la atracción, el reto moderado dispara la dopamina en el cerebro masculino, convirtiéndote en un enigma que él necesita resolver.
  4. La anticipación romántica: Dile lo que vas a hacer (o lo que quieres que pase) de forma poética: “Esta noche, cuando estemos solos, quiero que el tiempo se detenga solo para nosotros”. Al crear una imagen mental de un futuro cercano, activas su imaginación. La sexóloga Esther Perel sostiene que el erotismo vive en el espacio de la anticipación; haz que la espera sea parte del placer.
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Getty Images

Tip Cosmo

Usa el “tono de pecho”. Al hablar, intenta que tu voz vibre en el pecho y no en la garganta. Esto baja el tono de forma natural y lo vuelve más cálido y sensual. Es el secreto de las actrices de voz para sonar irresistiblemente íntimas.

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