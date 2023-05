3 Formas de llevar tu orgasmo a otro nivel este mes de la masturbación

Con motivo del mes de la masturbación, te traemos varias propuestas para tener una serie de orgasmos inolvidables

Un aspecto que tanto amo de la masturbación es que no hay reglas; nada de horarios, ni de lugares (oops, #sorrynotsorry), tampoco sobre qué se debe usar, aunque la verdad es mejor olvidarse de todas las frutas y verduras cuando tenemos juguetes fantásticos en la actualidad. En caso de que no hayas caído en la cuenta, mayo fue declarado como el mes de la masturbación en 1995, así que cada año se le debe de honrar. Todas tenemos ya nuestra rutina o ritual de autosatisfacción íntima, por lo que estaría muy cool hacer algo distinto para conmemorarlo antes de que termine, ¿no crees?

Es momento de cambiar o de comprarte un nuevo sex toy

El favorito nunca perderá su lugar en tu cajón, tu corazón y tu vulva, pero lo más padre de masturbarse es seguir explorando otras zonas erógenas y sensaciones. Así que llegó la hora de agregar uno más a tu vida por tu bien. Aprovecha que Lelo, la marca líder en la categoría, tiene ahorita hasta el 50% de descuento en su tienda en línea precisamente para celebrar contigo el mes de la masturbación. ¿Cuál pediría yo? El vibrador Enigma Cruise -la versión del Enigma original con un upgrade- porque quiero experimentar un doble orgasmo (clítoris + vaginal) que nada tiene que ver con el tamaño del dispositivo sino con sus ondas y potencia.

Tu más grande aliada: una escena hot

Seas o no visual, no te voy a recomendar que veas porno (eso depende de cada quien), así que viéndome súper fresa, escoge una serie o peli que contenga una escena que te ponga a mil. Bien sabes cuál es tu favorita de Bridgerton, o si te gusta el sexo más wild, jamás olvidaré aquella de la primera temporada de Homeland. Nuevamente, no hay límites. Este momento es tuyo; si viste algo que te excitó y que nunca habías considerado, pues ya tienes luz verde para imaginarte en esa situación o posición. Ya sea con tus deditos o con algún juguete, prepárate para tener un orgasmo cortesía de Massimo (Michele Morrone) de la trilogía de 365 días (sí, aquí no se juzga a nadie) o de Brad (Adam Demos) de Sex/Life.

Alterna posiciones y técnicas

Vivimos tan deprisa, con tanta presión, que masturbarnos se ha vuelto una vía de escape rápida. No, no, no. Por este mes, al menos date chance de tocarte y consentirte sin ver el reloj. Tómate una noche o una mañana durante el fin de semana y comienza con un foreplay. ¿Quién más hábil que tú para prenderte? También ya dominas cómo hacerlo para llegar al clímax lo más pronto posible, por lo que vale la pena aplicar un game changer: que practiques el edging. Este consiste en parar justo antes venirte. En lugar de continuar con los mismos movimientos, ahora cambia de posición o de aliado con el fin de subir otra vez tu nivel de respiración. No olvides usar lubricante -mucho- para evitar cualquier incomodidad durante y después de tu ME time.

¡Feliz mes de la masturbación, chica Cosmo!