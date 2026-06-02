Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

3 cosas que intensifican el placer masculino según la ciencia

La ciencia ya estudió qué intensifica el placer en los hombres y los resultados son más interesantes de lo que imaginas. Aquí lo que dice la evidencia.

Junio 02, 2026 • 
Pamela López
cosas-que-nunca-debes-hacer-al-practicarle-sexo-oral-a-un-hombre.jpg

Las cosas que NUNCA debes hacer al practicarle sexo oral a un hombre

Getty Images

Hay temas que rara vez se hablan con honestidad, y el placer masculino es uno de ellos. Lo que la ciencia ha documentado al respecto no tiene nada de tabú, pero sí tiene bastante de revelador, porque desmonta varios mitos que damos por sentados.

La conexión emocional activa más que cualquier técnica

Esto puede sonar a algo que diríamos para romantizar la intimidad, pero hay neurociencia detrás. Cuando existe confianza y conexión real con la pareja, el cerebro libera más oxitocina, la hormona del vínculo, y eso amplifica la respuesta de placer de forma significativa. No es romanticismo, es química.

La anticipación es parte del placer, no solo el preludio

Los estudios sobre el sistema de recompensa cerebral muestran que la dopamina, el neurotransmisor que procesa el placer, se activa con fuerza durante la anticipación, a veces con mayor intensidad que durante el evento en sí. Lo que pasa antes importa tanto como lo que pasa durante.

El estrés es el mayor inhibidor que existe

Y esto la ciencia lo tiene muy documentado. El cortisol elevado, la hormona del estrés, interfiere directamente con la testosterona y bloquea la capacidad del cuerpo de responder al placer. No es falta de interés ni de atracción, es biología. Un hombre con niveles altos de estrés crónico va a tener una respuesta física reducida sin importar el contexto.

Lo que une estos tres puntos es que el placer masculino depende mucho menos de factores externos de lo que la cultura popular sugiere, y mucho más del estado interno, mental y emocional. No es información nueva para la ciencia, pero sí para la conversación cotidiana.

placer masculino hombres
Pamela López
Pamela López
Te sugerimos
Los hombres pueden detectar la excitación a través del olfato.png
Amor y Sexo
Las partes del cuerpo que más excitan a los hombres durante la intimidad
Mayo 30, 2026
 · 
Pamela López
Cosas mágicas que pasan cuando dos almas están destinadas a encontrarse
Amor y Sexo
5 cosas mágicas que pasan cuando dos almas están destinadas a encontrarse
Mayo 31, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Qué vuelve inolvidable a una mujer durante la intimidad, según psicología
Amor y Sexo
Qué vuelve inolvidable a una mujer durante la intimidad, según psicología
Mayo 13, 2026
 · 
Pamela López
La verdad sobre la “menstrubation” y sus beneficios durante la menstruación
Amor y Sexo
La verdad sobre la “menstrubation” y sus beneficios durante la menstruación
Mayo 31, 2026
 · 
Melisa Velázquez