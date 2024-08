10 zonas del cuerpo que debes besar antes de hacerle un oral

Evitar ir directamente a sus genitales, ponle un toque de sensualidad y jugueteo previo a la sesión y besa estas otras zonas del cuerpo que le encantarán

Desafortunadamente, la industria del contenido para adultos ha arraigado profundamente la idea de que el sexo es ir directamente al punto, la penetración y la eyaculación masculina, como si el erotismo sólo se limitara a eso.

Por fortuna, la apertura a nuevas y más placenteras posibilidades es cada vez mayor gracias a que las nuevas generaciones han decidido expandir su mentalidad y llevar el sexo a otro plano no sólo meramente reproductivo, sino al placer como prioridad.

Hoy en Cosmopolitan hemos preparado para ti un top de zonas del cuerpo que debes besar antes de llegar a los genitales, lo volverás loco. Garantizado.

Zonas del cuerpo que debes besar antes de hacerle un oral

Aunque la intensidad con la que debes besar estas zonas del cuerpo puede variar según los gustos de tu pareja, te sugerimos no morderlas debido a que tienen un alto grado de sensibilidad y podrías provocar un disgusto innecesario durante la sesión.

Orejas

Sugerencia: besar y lamer las orejas sin meter la lengua a los oídos puede ser muy estimulante si además lo acompañas de gemidos naturales muy leves.

Cuello

Sugerencia: besos con lengua y mordiscos muy suaves en el cuello sin duda le van a erizar la piel. No te detengas.

Hombros

Sugerencia: dale un ligero masaje y simultáneamente besa sus hombros, esto será relajante y excitante sin duda.

Estas zonas del cuerpo son altamente sensibles Pexels

Espalda

Sugerencia: acaricia su espalda con las yemas de los dedos, especialmente en la zona baja, puede ser muy placentero. Si la cosa se pone muy intensa y tu pareja está de acuerdo puedes rasguñarlo con mucho cuidado de no lastimar la piel. Eso lo volverá loco.

Nalgas

Sugerencia: esta zona es especialmente conflictiva para los hombres, ya que no todos se dejan tocar esta parte del cuerpo, si el tuyo no vive en el siglo pasado y no le tiene miedo al éxito besa y acaricia sus nalgas antes de llegar a sus genitales. Aquí sí puedes morder levemente, sin lastimar.

Pecho y pezones

Sugerencia: besa sus pezones, pero evita involucrar a tu dentadura, es una zona con mucha sensibilidad así que podrías lastimar si no tienes cuidado. Procura no dejar saliva, pero sí llena de besos la zona del pecho.

Evita morder estas zonas del cuerpo Pexels

Abdomen

Sugerencia: besar y acariciar el abdomen lo hará estallar de placer, juega un poco, provócalo y mira como enloquece sin llegar todavía al pene.

Zona interna de los muslos

Sugerencia: recorre con la lengua la zona interna de los muslos y hasta las ingles, aumenta un poco tu respiración para que él pueda percibirla sobre la piel durante el juego previo.

Base del pene

Sugerencia: además de oler y saborear el equivalente al monte de venus, asegúrate de llenarlo de besos e involucrar la lengua, hasta este punto seguramente podrás notar su excitación sin tapujos.

Juega con los labios y la lengua sobre estas zonas del cuerpo antes de llegar a los genitales Pexels

Perineo

Sugerencia: este sí que es uno de los mejores consejos que podrás recibir sobre el sexo oral, sin embargo, es una zona conflictiva porque está muy cerca del ano y no todos los hombres permiten jugueteos en esta parte del cuerpo. Si tu pareja está de acuerdo besa intensamente el perineo (zona entre el pene y el ano), asegúrate de involucrar mucho la lengua y dejar rastros de saliva, eso le encantará.