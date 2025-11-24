10 señales de que no le gustas tanto (aunque te diga lo contrario)

1. Sus mensajes son esporádicos… Pero sus excusas, perfectas
Cuando alguien está interesado, busca contacto. Si escribe cuando quiere, desaparece cuando puede y regresa cuando se acuerda:
👉 no eres prioridad.
2. Te contesta, pero no te conversa
Responder no es lo mismo que involucrarse. Si no pregunta por ti, no profundiza o no continúa la plática:
👉 solo te mantiene ahí, pero no le interesa conocerte.
3. Prefiere planes improvisados en vez de agendarte
Un hombre que quiere verte hace espacio. Si solo te invita cuando está aburrido o cuando algo se cancela, cuidado:👉 eres su plan B… o C.
4. Nunca inicia contacto por iniciativa propia
Tú escribes, tú saludas, tú propones, tú recuerdas. Él solo responde.
👉 Eso no es interés: es comodidad.
5. Te da migajas emocionales para mantenerte enganchada
Un “te extraño” perdido, un like, un mensaje nostálgico a medianoche… Pero jamás una intención real.
👉 Son mínimos esfuerzos para evitar que te vayas.
6. No te incluye en su vida real
No te presenta a sus amigos, no habla de su familia, no menciona su día a día. Te tiene en una burbuja donde es fácil mantener distancia.
👉 Si no te integra, es porque no te visualiza.
7. No te escucha de verdad
Olvida lo que le cuentas, repite preguntas, no recuerda detalles. No es falta de memoria:
👉 es falta de interés emocional.
8. Te trata bien… pero no hace nada por construir algo
Puede ser respetuoso, amable, incluso encantador. Pero sin acciones concretas:
· no propone
· no avanza
· no define
· no cuida
👉 La ausencia de movimiento ya es una respuesta.
9. Solo aparece cuando tú te alejas
Un clásico. No te busca hasta que siente que te pierde. No porque le gustes, sino porque le gusta la atención que le das.
10. Su intuición ya te lo dijo (y duele admitirlo)
Si te sientes confundida, inquieta o insegura… No es intuición rota:
👉 es tu cuerpo avisándote que ahí no hay reciprocidad.
Conclusión
Cuando un hombre quiere, se nota. Cuando no quiere, se nota más.
No te conformes con señales tibias, atenciones parciales o ilusiones prestadas. No eres opción. No eres “cuando pueda”. No eres plan de respaldo.
Mereces a alguien que te elija con claridad, con intención y con ganas. Y sí: sí existe un amor así.