Aunque San Diego es una ciudad ideal para visitarse todo el año, desde noviembre podrás encontrar un sinfín de eventos de temporada en parques, jardines, y hasta en hoteles que resultan destinos en sí mismos.

San Diego, que acaba de llevarse el segundo lugar en The Best Cities in the US: 2023, premios de los lectores de Condé Nast Traveler, te espera con hermosas playas, espectáculos invernales y una escena multicultural única.

¿Qué hacer en San Diego durante el invierno? Arte, cultura, entretenimiento y más

Entre el Mar y la Playa

Los entusiastas del agua pueden navegar, nadar, surfear, hacer snorkel, bucear, hacer moto acuática, windsurf, remo, kitesurf y más a lo largo de la extensa costa de San Diego. Para obtener inigualables perspectivas, toma un tour como el de Harbor Speed Boat Adventures, donde podrás manejar tu propio bote por la costa a solo metros de icónicos lugares como el USS Midway o la famosa estatua del beso.

También frente al mar, en Coronado, puedes hospedarte en The Del (Hotel del Coronado), un hotel que ha sido legendario durante más de 130 años, albergando a celebridades, miembros de la realeza, presidentes de Estados Unidos y sobre todo a quienes aman la playa. Construido en 1888 y designado Monumento Histórico Nacional en 1977, este histórico complejo incluye lujosos alojamientos y alquileres vacacionales que incluyen áreas de sala/comedor, así como cocinas, chimeneas, balcones y terrazas.

Pero aún si no te hospedas aquí, puedes celebrar las fiestas con estilo en Frosted by the Sea, temporada en que miles de luces cubren las icónicas torres rojas del hotel, además de la pista de hielo Skating by the Sea, que estará del 17 de noviembre al 7 de enero de 2024, y que además de ofrecer hermosas vistas del Pacífico beneficia a Make-A-Wish San Diego. Otras alternativa son Frostbite Lounge con asientos lujosos, fogatas y deliciosos bocados y el espectáculo gratuito de luces “All That Jazz”. Este show de 10 minutos se llevará a cabo cada 30 minutos de 5 a 9 p. m. todas las noches.

Orgullo multicultural

Además de la gran población de latinos que viven en San Diego, esta ciudad tiene grandes posibilidades multiculturales, desde los históricos murales en Chicano Park, hasta el distrito cultural y comercial panasiático de Convoy, y el Distrito Histórico Chino en el centro.

Artistas jóvenes están creando vibrantes distritos artísticos en vecindarios que alguna vez estuvieron arruinados, como North Park y Barrio Logan, donde hay barrios con comercios latinos, lo que se suma a la creciente reputación de San Diego como un destino artístico.

Los festivales y celebraciones, además de los museos y las opciones gastronómicas, reflejan las diversas culturas, incluidos afroamericanos, asiático-americanos, latinos, LGBTQ+, nativos americanos y más.

Arte y entretenimiento de temporada

El 1 y 2 de diciembrehttps://www.tuenlinea.com/moda-belleza/danna-paola-y-el-peinado-que-querras-copiarle-esta-navidad, December Nights (Noches de Diciembre), el festival festivo gratuito más grande de la ciudad, llegará al Parque Balboa con luces, shows musicales, fotos gratuitas con Santa, atracciones, alimentos y bebidas.

Muy cerca, el Zoológico de San Diego brillará con Jungle Bells, que incluye decoraciones navideñas, alegres artistas ambulantes, alimentos y dulces especiales.

Si te gusta el arte, explora la nueva exposición del Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, Kelly Akashi: Formations, en la que esta artista americana explora el impacto del encarcelamiento de su familia en un campo de prisioneros japonés-estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

Hasta el 7 de enero, en fechas seleccionadas, A Very Furry Christmas en Sesame Place San Diego cautivará a toda la familia, con un paraíso invernal lleno de magia, shows con los personajes de Plaza Sésamo, fiesta de baile navideña de los Furry Friends y otras sorpresas navideñas.

El espectáculo Lightscape llegará al Jardín Botánico de San Diego (hasta el 1 de enero) con un sendero iluminado que incluye más de un millón de luces parpadeantes en medio de instalaciones de artistas internacionales.

En SeaWorld estará Christmas Celebration, que tendrá entretenimiento en vivo, comidas y bebidas festivas, además de llamativas exhibiciones, incluido el icónico Árbol de Luces SkyTower de casi 100 metros.

El Museo USS Midway adornará el portaaviones de proa a popa con miles de luces parpadeantes y relucientes para celebrar las fiestas en “Jingle Jets”, un alegre evento nocturno que será la tradición navideña más nueva en San Diego. Comenzará el viernes 24 de noviembre y estará noches selectas hasta el 23 de diciembre.

¿Cómo llegar?

Si vuelas a Tijuana, a través del CBX llegarás a San Diego en menos de media hora. Con esto evitas vuelos de conexión en Estados Unidos o esperas de hasta 4 horas en la frontera terrestre.

Para poder usar el CBX necesitas un pase de abordar de Tijuana, boleto de CBX y documentos de viaje oficiales vigentes.