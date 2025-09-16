Este es el hotel secreto sobre un pasaje trendy en La Roma que vas a querer conocer YA

Conoce el hotel escondido en La Roma que mezcla historia, moda y vida nocturna

Hay rincones en la CDMX que parecen sacados de una película y el Hotel Parián es uno de ellos. Entre los edificios art déco, murales vibrantes y calles arboladas de la Roma Norte, este hotel boutique se esconde sobre el Pasaje Parián, un corredor que hoy late como el corazón gastronómico y cultural de la colonia.

Cortesía

Lo que hace especial a este lugar no es solo que tenga 19 habitaciones con diseño contemporáneo y vibra íntima, sino la manera en la que se funde con la historia del espacio. Antes, el pasaje funcionaba como un mercado, y ahora renace como un hotspot donde conviven moda, música, wellness y, claro, comida deliciosa.

Un pasaje que nunca duerme

El Parián concentra algunas de las propuestas más cool de la ciudad. ¿Antojo de cocina peruana? Chicama es parada obligada. ¿Prefieres un ramen perfecto? Ahí está Deigo. Para la noche, el plan puede arrancar con unos tacos al carbón en Tacos del Valle y terminar bailando o con cócteles en el icónico Café de Nadie. Todo sin salir del pasaje.

Y como si no fuera suficiente, el corredor también se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan moda y lifestyle. La llegada de Hermanos Koumori (la marca fundada por Alex León y Alex Sandler que pasó de ser streetwear urbano a performance global) suma un aire internacional a la experiencia.

Hospedarte como local

Quedarte en el Hotel Parián es vivir la Roma desde adentro. Despiertas con la energía de la colonia, desayunas en un spot trendy sin tener que moverte y terminas el día rodeada de la vida nocturna más top de la ciudad. Todo en un mismo lugar, pero con la libertad de sentirte parte de la escena local.

Cortesía

Un must en tu bucket list

Más que un hospedaje, este hotel es un puente entre el pasado histórico del pasaje y el presente creativo de la CDMX. Si buscabas un plan de staycation diferente o un lugar para recomendarle a tus amigas que vienen de visita, ya lo encontraste, Hotel Parián es el secreto mejor guardado de la Roma… hasta ahora.