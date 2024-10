El Día de Muertos es una de nuestras festividades más emblemáticas y vibrantes, y existen diversas maneras de celebrarla; desde los tradicionales desfiles en la Ciudad de México hasta coloridas celebraciones en un escape a lugares como Punta Mita y Riviera Maya. Esta tradición ofrece una forma especial para conectarnos con nuestra cultura, historia y con esos seres queridos que ya no están con nosotros.

A la par, Halloween invita a disfrazarse, consumir golosinas y prepararte para ser asustado; por eso, te presentamos diferentes maneras de experimentar el Día de Muertos y Halloween, cada uno con su propia esencia y encanto.

4 Formas originales para vivir Halloween y Día de Muertos

CDMX

La Ciudad de México tendrá experiencias vibrantes para el Día de Muertos. Las y los amantes del pan de muerto no querrán perderse el Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto en la colonia Roma el 19 y 20 de octubre, que será pet friendly; de hecho, puedes enviar la foto de tu mascota con su nombre en la foto para que forme parte de su altar. También el 19 de octubre será la Megamarcha Zombie; si quieres participar tienes que llegar caracterizado y llevar un donativo en especie para la colecta destinada al banco Alimento Para Todos.

Agenda la Mega Procesión de Catrinas, programada para el 27 de octubre, con más de 20 contingentes que llenarán las calles con catrinas y alegría. Recuerda que ese mismo fin de semana se celebrará el Gran Premio de México.

Por último, el ahora tradicional Desfile de Día de Muertos que estuvo inspirado en la película de Bond, Spectre aún no tiene fecha confirmada, pero seguramente será el sábado 2 de noviembre.

En la parte musical, hay que agendar el Tributo a Tim Burton que tendrá dos funciones el jueves 31 de octubre en el Teatro San Jerónimo Independencia; y el 2 de noviembre Coco En Concierto: Una Fiesta Para Recordar, espectáculo inspirado en la popular película que rinde homenaje a la tradición del Día de Muertos. Este evento que tendrá lugar en la Plaza de Toros contará con la participación de artistas que interpretarán los temas del icónico filme.

Ubicado en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la capital, una estancia en el St. Regis Ciudad de México te sitúa en el corazón de las celebraciones. Su lujosa atmósfera y el elegante diseño del hotel crean el escenario perfecto para sumergirse en esta tradición mexicana llena de simbolismo y belleza.

Su Catrinas Parade Brunch contará con bartenders invitados de Mezcal Los Siete Misterios, mientras que en el restaurante Diana podrás disfrutar de un brunch con postres temáticos mientras observas el desfile desde su terraza con vistas a Reforma para vivir esta festividad con elegancia y sabor, junto con mixología de mezcal.

ORLANDO

Halloween Horror Nights en Universal Orlando Resort promete noches llenas de emociones fuertes hasta el 3 de noviembre de 2024. En su edición número 33, cuenta con 10 casas embrujadas, algunas inspiradas en películas como A Quiet Place y Ghostbusters: Frozen Empire, así como historias originales. No te pierdas Monstrous: The Monsters of Latin America, hogar del chupasangre Tlahuelpuchi, la bruja con cara de búho La Lechuza y el rompe huesos El Silbón.

Explora además de las cinco zonas de miedo repartidas por el parque, donde distintos personajes acecharán cada uno de tus pasos. Agenda el show en vivo “Nightmare Fuel: Nocturnal Circus”, con acrobacias y pirotecnia, productos temáticos y un menú de comida y bebida inspirado en los eventos de este año.

Los hoteles de Universal Orlando se suman a la experiencia, transformando sus lobbies con decoraciones temáticas y ofreciendo cócteles especiales. Como huésped puedes disfrutar de acceso a una puerta de entrada exclusiva para Halloween Horror Nights, transporte gratuito y más, completando así tu inmersión en el ambiente de Halloween.

PUNTA MITA

El hotel Four Seasons Resort en Punta Mita, recientemente ganador de Dos Llaves Michelin como estancia excepcional, tendrá el ameno Catrinas Fest. Durante los primeros días de noviembre, el resort se convertirá en un espacio lleno de color y cultura con los chefs invitados Richard Sandoval, semifinalista de James Beard; Carlos Galán (de Guzina Oaxaca, reconocido por Michelin en la Ciudad de México), y José Miguel García (de Espantapájaros y La Barraca).

Las celebraciones iniciarán con la Tertulia Night, una cena donde los chefs invitados y el equipo culinario del hotel crearán sabores únicos. Además, habrá maquilladores profesionales con pintura facial tradicional mexicana, zancos y actuaciones de músicos locales.

El 2 de noviembre la celebración seguirá con una cena especial en el restaurante Dos Catrinas, donde cada chef destacará su creatividad en platos únicos, y música que enriquecerá la experiencia.

También el 2 de noviembre disfruta de una copa en el irreverente y animado bar MEZ del hotel en colaboración con la reconocida marca de tequila Clase Azul, que contará con decoraciones festivas y la exclusiva botella del Día de los Muertos.

Para concluir, el domingo 3 La Vida Brunch tendrá una deliciosa selección con barbacoa tradicional, chilaquiles, barra de mariscos, hot cakes recién hechos y la bebida emblemática Bloody Catrinas, acompañada de un dúo de marimba.

RIVIERA MAYA

El Festival Tradiciones de Vida y Muerte en Xcaret es una invitación a tener una inmersión completa en las tradiciones prehispánicas y contemporáneas de México. Este festival, que se celebrará del 30 de octubre al 3 de noviembre, tendrá como invitado de honor al estado de Quintana Roo, lo que enriquecerá la celebración con costumbres y rituales regionales.

El programa de esta edición, la número 18, tendrá obras de teatro, danza, diversos conciertos, misa de Todos los Santos, diversos talleres, exposiciones y la Hacienda Interactiva, un espacio donde niños y adultos aprenden y se divierten con las tradiciones del Día de Muertos.

Rodeado de exuberante naturaleza, el parque Xcaret será el escenario perfecto para que el Día de Muertos cobre vida. Degusta gastronomía tradicional, admira rituales antiguos y disfruta de espectáculos que rinden homenaje a las tradiciones de México.