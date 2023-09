4 Acciones esenciales que debes aplicar en el mundo del emprendimiento

Si te consideras una persona emprendedora, curiosa y experimental, que anda en una constante búsqueda de nuevas ideas para transformarlas en proyectos, has llegado a muy buen lugar.

Hoy el tema principal es: emprender. Cómo, por qué y con qué finalidad emprender un proyecto propio puede ser lo que has estado esperando o lo que le sigue dando sentido a tu vida, pues hoy desde mi experiencia quiero compartirte 4 tips básicos para sacarle el máximo provecho a cada iniciativa.

Una de las cosas más apasionantes a lo largo de mi vida ha sido emprender, en todos los niveles que se puedan imaginar, desde ventas de comida cuando era una niña en el colegio, hasta mis propias manualidades mientras me hacia una adolescente y finalmente, me dedique a la industria de la moda, donde he seguido emprendiendo proyectos que se alinean con mis ganas de construir industria y comunicar valores.

Ahora bien, dentro de todas estas experiencias hoy puedo compartirte 4 acciones esenciales que me han ayudado a ser más efectiva en el proceso y disfrutar del camino mientras vamos aprendiendo y creciendo por montones.

Por @amandadudamel

4 Acciones esenciales que debes aplicar en tu vida como emprendedora

1. Es necesario estudiar(nos)

Tener ganas de incursionar en un nuevo mercado no es una decisión que se deba tomar a la ligera. Es muy importante conocer muy bien cuál es nuestro deseo principal, en base a cuáles objetivos queremos dar vida a esta idea, a qué publico específicamente le queremos llegar… y todo esto parte de un estudio previo que es necesario realizar, y lo denomino cómo “estudiar(nos)” porque también es importante incluirnos en ese análisis previo y poder identificar, cómo personas, qué relación tiene está idea con nosotros mismos, de donde nace ese deseo, que necesidad propia estoy tratando de cubrir en el mercado para que otras personas obtengan igualmente una solución a un problema recurrente.

Antes de dar cualquier paso, es muy importante hacer este estudio integral, de idea, de mercado y de persona, es más, este sin duda alguna debe ser el primer paso a dar. Porque nos va a permitir tener una visión mucho más clara acerca de dónde estamos parados y qué posibilidades de proyección tenemos, y al mismo tiempo nos permite descubrirnos a una profundidad mucho más intensa cómo seres humanos.

Lecciones para emprender Foto: Getty Images

2. Experimentar

Dentro del proceso de crear, diseñar y obtener el producto final: permítete experimentar todo lo que sea necesario. Muchas veces esta experimentación se trata incluso de emprender varios proyectos a lo largo de los años, ese fue mí caso hasta que finalmente di con la rama de la industria que más me apasiona, y aun sigo en un constante experimento, porque también es necesario seguir probando una vez que ya tienes tu idea clara para definir todos los detalles que construirán el universo de tu proyecto.

Probar, combinar, escribir y borrar para volver a comenzar… todo es válido, sobre todo cuando nos encontramos en una primera instancia de definición de identidad. Es mejor tener muchas opciones de donde elegir a quedarnos con lo primero que salga, te puedes sorprender de todo lo que surgirá mientras más experimentes, así qué no le tengas miedo a probar, equivocarte y seguir explorando.

Tips si estás buscando emprender un negocio Foto: Getty images

3. Innovar es crucial

Una vez qué tengamos gran parte de nuestras ideas claras, pregúntate: ¿qué diferencia a tu proyecto del resto? ¿Qué estoy ofreciendo yo qué nadie más en el mercado ofrezca? Y dentro tu respuesta, junto a la serie de experimentos o pruebas qué hayas realizado previamente, encuentra tu punto diferencial.

Es más, me atrevo a decir qué muchas veces este toque de unicidad aparece cuando dentro de la experimentación encontramos retos. Es muy probable qué consigas las soluciones más innovadoras cuando enfrentes los obstáculos más complejos de todo el proceso creativo, financiero o de logística en general.

4. Por último: atrévete. Así es, da el salto

El temor siempre va a existir y riesgos siempre vamos a correr, pero esos miedos solo podremos combatirlos si decidimos arriesgarnos y dar el salto antes de que nuestra mente nos juegue en contra y nos detenga.

Si tuviese que elegir un solo secreto de estos 4 qué les he compartido, sin duda sería este, porque es la base de todo. Para tomar la iniciativa de crear un proyecto, tienes que atreverte; para elegir el nombre de tu proyecto, tienes que atreverte; para experimentar, tienes que atreverte. En fin, todo parte de ese último impulso que nos permite jaquear nuestro propio sistema y saltar hacia nuestros sueños, así que por más miedo que muchas veces tengamos (ya que siempre lo vamos a tener) no debemos frenarnos sino más bien motivarnos por esa sensación de incertidumbre.

Que la pregunta nunca sea: ¿qué hubiese pasado si…?

En cambio, que la respuesta sea: si pasó esto, ahora sigo adelante y continúo creciendo. Lo más hermoso de todas estas experiencias es que nunca dejaremos de aprender, pero mientras más disfrutemos del proceso, mejores serán los resultados qué surgirán cómo consecuencia de nuestro trabajo apasionado y lleno de buenas motivaciones. ¡a seguir!