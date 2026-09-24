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volver a ver a tu ex después de años
Amor y Sexo
¿Qué pasa en tu cerebro cuando vuelves a ver a alguien que amaste después de años?
¿Volviste a ver a alguien que amaste después de años y sentiste mariposas otra vez? Esto puede pasar en tu cerebro cuando reaparece un antiguo amor.
Septiembre 24, 2026
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Gabriela Velasco Ceja