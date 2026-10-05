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romance universitario

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Entretenimiento
¿Por qué las mujeres de 30 y más estamos obsesionadas con el romance universitario?
Off Campus, Maxton Hall y My Oxford Year tienen algo en común: el romance universitario. Te explicamos por qué estas historias nos obsesionan tanto a pesar de que ya no somos estudiantes de universidad
Octubre 05, 2026
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Gabriela Velasco Ceja