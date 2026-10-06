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quién maneja mejor hombres o mujeres

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Entretenimiento
¿Las mujeres manejan mejor que los hombres? Esto dice la ciencia
¿Las mujeres manejan mejor que los hombres? Estudios sobre accidentes y conductas de riesgo al volante desafían uno de los estereotipos más antiguos.
Octubre 06, 2026
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Gabriela Velasco Ceja