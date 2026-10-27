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qué pasa cuando dejas de idealizar a una persona

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Relaciones
Las cosas que empiezas a descubrir de una persona cuando dejas de idealizarla
Cuando dejas de idealizar a una persona, comienzas a descubrir cosas que antes no querías ver. Estas son las 6 revelaciones más comunes.
Octubre 27, 2026
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Gabriela Velasco Ceja