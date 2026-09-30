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Moda y Belleza
Port de Bras: la marca que quiere cambiar las reglas del activewear sin renunciar a la feminidad
Port de Bras quiere cambiar las reglas del activewear. Hablamos con la fundadora sobre moda, feminidad, sostenibilidad, lujo y el futuro de una marca creada para mujeres que quieren vestir diferente.
Septiembre 30, 2026
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Gabriela Velasco Ceja