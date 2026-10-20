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Ozempic y deseo sexual

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Wellness
¿Ozempic puede hacer que dejes de sentir atracción por tu pareja?
¿Desde que usas Ozempic tienes menos ganas de sexo? Descubre qué dice la ciencia sobre los GLP-1, la libido y la atracción hacia tu pareja.
Octubre 20, 2026
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Gabriela Velasco Ceja