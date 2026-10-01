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Ozempic natural
Wellness
Tu cuerpo produce su propio GLP-1: así puedes estimularlo naturalmente
Tu cuerpo produce GLP-1 de forma natural, la hormona cuyo receptor activa Ozempic. Descubre qué alimentos y hábitos pueden estimular su liberación.
Octubre 01, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja