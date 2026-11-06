mensajes de WhatsApp

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Relaciones
Los 3 tipos de mensajes que te quitan el atractivo según la Inteligencia Artificial
La forma en la que escribes puede decir mucho más de ti de lo que imaginas. Estos son los mensajes que pueden transmitir inseguridad, necesidad de aprobación o falta de confianza cuando estás conociendo a alguien.
Noviembre 06, 2026
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Gabriela Velasco Ceja