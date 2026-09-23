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Amor y Sexo
Así será la intimidad con robots en el futuro según la IA
Robots que conocen tus gustos, recuerdan lo que te atrae y crean vínculos emocionales: así podría cambiar la intimidad con el avance de la IA.
Septiembre 23, 2026
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Gabriela Velasco Ceja